Beste politici,

Allereerst hopen we als reissector dat u allemaal heeft genoten van een fijne vakantie. Persoonlijk, en ik denk dat ik namens velen spreek, heb ik ook diep respect voor alle werkzaamheden die u allen verricht tijdens de coronacrisis. Toch wil ik, en met mij duizenden reisprofessionals, uw aandacht vragen middels deze geschreven noodkreet voor de benarde situatie waarin de reissector zich bevindt. Als er niet snel iets gebeurt, dan zal er voor vele duizenden reisprofessionals door hun werkgevers (met tegenzin) een enkele reis naar huis worden geboekt.

Overal ter wereld gaan de alarmbellen over de situatie van de reissector af. Ook in Nederland zijn er al bedrijven overleden, bedrijven die de dood in de ogen kijken, in (kunstmatige) coma verkeren, bedrijven die mensen de laan uit hebben gestuurd en al hebben aangekondigd dat er heel veel mensen uit moeten. De lening aan KLM en financiële hulp waarvan alle bedrijven in Nederland gebruik kunnen maken, worden enorm gerespecteerd, maar ik durf te voorspellen dat wanneer er geen sectorspecifieke hulp komt er een kaalslag zal plaatsvinden in de Nederlandse reissector. Niet voor niets vond de World Travel & Tourism Council het nodig om deze week een brief te sturen naar de G7-landen, Australië, Zuid-Korea en de Europese Commissie, waarin het regeringen vraagt om een ​​wereldwijde COVID-19-top bijeen te roepen in een poging de (reis)wereld te redden van deze ongekende crisis.

Naast de financiële hulp die noodzakelijk is, heeft de reissector te maken met meerdere frustraties. Dingen die alles omtrent reizen/vakantie voor de gemiddelde Nederland allemaal maar onduidelijk maken en waardoor de boekingen achterblijven. Denk alleen al aan de continu veranderende reisadviezen, waarbij reisprofessionals soms van de ene in de andere verbazing vallen. Ook foutieve berichtgevingen vanuit de politiek over niet repatriëren helpen natuurlijk niet mee en denk aan de wetgeving die velen stoort. Reisorganisaties die geen reizen uitvoeren naar landen met een oranje reisadvies, terwijl airlines er wel op blijven vliegen.

Weken geleden ging het in de landelijke media en in de kamer dagenlang over vliegen en of dat in deze tijd wel veilig zou. Terecht dat dit goed wordt uitgezocht, maar veel media zorgden ook voor angst om te reizen. Volledig onterecht. Media, laat nu ook eens zien hoe goed je in tal van landen vakantie kunt vieren. De World Travel & Tourism Council wijst in haar brief ook op dit punt; vertrouwen en duidelijkheid zijn allerbelangrijkst. Laat nu juist uw collega’s de kamer per brief hebben geïnformeerd dat er géén coronabesmettingen hebben plaatsgevonden tijdens vliegreizen. Ik zou zeggen dat dit hét moment is dat ook u Nederlanders kunt aanmoedigen om in de herfst en winter de zon of sneeuw op te zoeken. Geef mensen die willen reizen/vakantie willen vieren eigen verantwoordelijk, zoals ouders op een dag ook hun kinderen op eigen benen moeten laten staan.

Ik kan uit eigen ervaring spreken dat ik mij begin juli op Curaçao geen moment onveiliger heb gevoeld dan in Nederland. Zo zijn er honderden reisprofessionals die er op uit zijn getrokken om reizen in tijden van corona te ervaren en die kunnen bevestigen dat het in vele landen prima te doen is. Ik ben van mening dat je je vooral zelf verantwoordelijk en voorzichtig moet gedragen om de kans zo klein mogelijk te maken om besmet te raken. Die verantwoordelijkheid is net zo makkelijk te pakken op een strand waar dan ook in Europa (of buiten Europa) als op het strand van Scheveningen. Vakanties/reizen naar het buitenland zorgen niet voor een toename van het aantal besmettingen. Minister-president Rutte liet ons tijdens de laatste persconferentie nog weten dat vooral thuis en op het werk het corona-gevaar op de loer ligt. Toerisme is niet verantwoordelijk voor het coronavirus.

Zoals u misschien weet, denken de meeste Nederlanders beter na over wat ze met twee weken vakantie gaan doen, dan over wat ze met de rest van hun leven doen. U begrijpt wat ik bedoel; vakantie/reizen is voor veel landgenoten hun lust en leven. Zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus, is reizen/vakantie misschien wel het beste medicijn tegen het virus en de emoties die voelbaar zijn in het land en steeds vaker de boventoon voeren.

Ik weet dat ik niet de eerste ben die om aandacht vraagt voor de Nederlandse reissector en ik ben mij ervan bewust dat uw aandacht door duizenden anderen wordt gevraagd. Ik weet van tal van anderen die bij (enkele van) u zijn geweest en van enkele politici weten wij dat zij aandacht hebben gevraagd voor de reissector. Het verdienmodel in de reissector is ingewikkeld voor ‘dummies’, wat ik niet beledigend bedoel, maar puntje bij paaltje hebben heel veel reisprofessionals al maanden en maanden voor niks gewerkt. De reissector (Nederland telt 3.800 reisbedrijven en bijna 23.000 medewerkers) is net iets ingewikkelder dan een gemiddelde boekenwinkel en bestaat niet alleen uit het reisbureau op de hoek. U moest eens weten hoe groot de ketting is die wordt gebroken wanneer de reissector als een kaartenhuis in elkaar stort. Begrijp mij niet verkeerd, iedereen is blij met alle inspanningen die worden gedaan door vele politici en collega’s uit de reissector, maar de 23.000 Nederlandse reisprofessionals (en hun partners/gezinnen) zijn toe aan duidelijkheid. Zwart op wit toezeggingen/afspraken waarmee de Nederlandse reissector wordt verder geholpen. Laat ons geen vergeefse reis maken…

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Deze column is tevens te vinden in TravelPro #34 die is gepubliceerd op vrijdag 21 augustus.

