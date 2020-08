Bijna € 100 voor toeristen die Genève bezoeken

Om het toerisme in en naar de stad een boost te geven en de horeca te ondersteunen, heeft Geneva Tourism de Geneva Gift Card geïntroduceerd. Op de kaart staat bijna € 100 die kan worden gespendeerd bij een breed scala aan hotels, restaurants, cafés, bars en andere activiteiten.

Met meer dan 100 deelnemende partners van 5* etablissementen en Michelin-sterrenrestaurants tot musea, galerijen en rondleidingen door de stad. “Met de Geneva Gift Card kunnen bezoekers ontdekken wat de stad te bieden heeft en herinneringen opdoen die een leven lang meegaan”, zo laat het toerismebureau weten.

De Geneva Gift Card wordt gegeven aan iedereen die minimaal twee nachten in Genève heeft geboekt in alle goedgekeurde hotels en pensions in het kanton Genève. Bezoekers ontvangen de voucher bij het inchecken bij zijn / haar accommodatie. Er wordt er ‘slechts’ één per kamer gegeven. De voucher kan worden gebruikt tot 31 december 2020. De voucher is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig als hij volledig is ingevuld.

De Geneva Gift Card is alleen geldig in instellingen die hebben ingestemd om deel te nemen aan de actie ‘Geneva Gift Card’ en die zich hebben geregistreerd bij de Geneva Tourism & Convention Foundation. Dit geldt voor toeristische dienstverleners, hotels, pensions, restaurants, cafés, bars en wijnbouwers. Het bedrag van de voucher is niet inwisselbaar voor contant geld. Een eventueel openstaand saldo wordt niet gerestitueerd. Kijk hier voor meer informatie, waaronder deelnemende accommodaties en waar je de Geneva Gift Card kunt besteden.

