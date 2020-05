Blablabla, geld! Beste vakantiegangers,

Namens de gehele Nederlandse reissector wil ik jullie oprecht bedanken voor het boeken van een georganiseerde vakantie of een onderdeel daarvan. Daarnaast vanuit het diepste van ons hart dank voor het feit dat jullie niet naar het reisbureau komen (of bellen of chatten) om te zaniken om je geld terug te krijgen. Bedankt Nederlandse vakantiegangers, dat jullie zo’n nuchter volkje zijn. Natuurlijk zijn er altijd een paar mensen die het niet begrijpen of die het geld door een veranderde situatie terecht nodig hebben, maar ook wij als reissector weten dat de meeste mensen deugen. Nogmaals, fijn dat jullie wél begrijpen dat het mes op de keel staat van de gehele reissector en een voucher accepteren in plaats van het terugvragen van de gehele reissom.

Wij begrijpen het dat je als vakantieganger, als trouwe klant van een reisbureau of touroperator, van binnen kookt van woede als je te horen krijgt dat je je geld niet terugkrijgt. Als reissector schreeuwen wij het daarentegen ook uit van woede dat juist de mensen waarvan je verwacht dat ze begrijpen hoe ze dingen moeten aanpakken in tijden van crisis, politici, dat blijkbaar toch niet helemaal begrijpen. Niet voor niets wil de top van de reiswereld dan ook met hen in gesprek. Niet om een wit voetje te halen, maar om uit te leggen dat de reissector inmiddels op de IC ligt, dat er een verschil is tussen een SGR-voucher en een airline-voucher, om nóg maar een keer om een steunfonds te vragen, dat er een eenduidig verhaal moet zijn. Op het (vakantie)eiland in Den Haag lijken ze wel Oost-Indisch doof voor de noodkreten uit de reiswereld. Over doof gesproken. Misschien moet er standaard een doorgewinterde reisprofessional naast een politici worden gezet die het heeft over reizen/vakantie, naast Irma, om direct aan media, kijkers en lezers uit te leggen hoe de vork in de steel steekt.

Doordat reisprofessionals niet als tolk naast politici staan, en politici roepen zonder overleggen, beleeft de reiswereld een rampweek. Zo’n moment dat je doorhebt dat je gaat flauwvallen. Een mokerslag, een absolute horrordag. De waarschuwingen vliegen Nederland om de oren: er dreigt een volledige meltdown in de Nederlandse reisindustrie en de reiswereld bestaat niet meer als iedereen geld terug wil in plaats van een voucher. Tot overmaat van ramp kwam gisteren naar buiten dat er ook sprake is van verbale en fysieke bedreigingen ten opzichte van reisprofessionals. Ik vond de verbale verwensingen die reisprofessionals krijgen (krijg de corona!) al vreselijk, maar fysieke bedreigingen? En zoiets treft dan altijd weer de groep die juist nu keihard moet werken. Klagers, in momenten van woede klaag je altijd bij de verkeerde. Iedereen leert toch om eerst tot tien te tellen? Het blijft altijd verbazingwekkend waartoe mensen in staat blijken te zijn.

Pandemieën, virussen en ziektes zijn ingewikkeld, maar ondertussen telt Nederland naast zeventien miljoen bondcoaches ook zeventien miljoen corona-experts. Helaas zijn daar de afgelopen weken ook zeventien miljoen voucher-/reisexperts bijgekomen. Ik kan jullie één ding vertellen: de reiswereld zit nog veel ingewikkelder in elkaar dan menig viroloog zich maar kan indenken. Zelfs gewaardeerde media in Nederland zou je het daardoor bijna niet kwalijk nemen dat ze niet even doorvragen. Misschien wordt het toch tijd voor een minister van Toerisme?

Maar ach, zal je je als vakantieganger wellicht afvragen, mijn leven hangt toch niet af van het feit of ik wel of niet op vakantie kan. De zorg en het onderwijs, dat zijn pas belangrijke sectoren. Inderdaad. Eens. Ik ga jullie zeker niet lastigvallen met heel veel cijfers, maar we zijn ook snel uitgepraat: de reissector draagt bij aan 10% van het BBP van de EU en is goed voor 23 miljoen directe en indirecte banen. Wij begrijpen ook dat veel Nederlanders zich verbazen over de enorme som geld die er vanuit de overheid naar KLM gaat. Zelfs binnen de reissector is er discussie waarom de één nu wel zoveel geld van de overheid krijgt en de ander niet en waarom KLM 15% extra waarde aan vouchers geeft terwijl zij als reisprofessional nog nooit zoveel hebben verdiend aan een KLM-ticket…

Vakantiegangers, de reissector wil en kan niet zijn als Elon Musk. Die opent in Amerika zijn Tesla-fabriek tegen de regels in, gaat zelf aan de productielijn staan en schrijft in een tweet: “Samen met alle anderen. Als iemand wordt gearresteerd, vraag ik of ze alleen mij mee te nemen.” De reissector is klaar met handen wassen, handen wassen, handen wassen, maar wil overleg, overleg, overleg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we na de crisis weer kunnen doen wat ons Nederlanders zo in de genen zit: reizen. Er wordt door de sector al snoeihard gewerkt om van reizen en vakantie iets te maken waaraan je je leven lang mooie herinneringen blijft ophalen.

De banen van tienduizenden in Nederland en de toekomst van miljoenen in Europa die werkzaam zijn in of afhankelijk zijn van de reissector staan op het spel wanneer er geen coulance is met de reissector. Bij een negatieve afloop moeten deze mensen natuurlijk ook weer ergens terecht. Je wilt tóch je geld terug? Natuurlijk snappen we het dat je je geld terug wilt als je COPD hebt, dan wil je in deze tijd zelfs niet naar de Albert Heijn. Maar als je niks mankeert, geef dan de reissector jouw steun. Gaat heel Nederland toch zijn geld terugvragen, dan zullen we de gehele reissector opnieuw moeten gaan opbouwen. Dan gaan we eerst voor jaren terug naar de tijden van onze ouders: met de hele familie op de fiets van Katwijk aan Zee naar Makkum (ook een mooi tochtje overigens). Met je pretty face, fietsend of wandelend, wegwaaiende haren van de eikenprocessierups opvangen. Je kan er dan ook voor kiezen om van het geld dat je hebt teruggekregen een lekker goedkope tuinset van baggerkwaliteit bij de Action te kopen en als die dan na deze zomer kapot is, dan koop je gewoon weer een nieuwe volgend jaar. En je kan van dat geld ook zeker nog wel een familiezwembad bij het Kruidvat op de kop tikken vanaf € 9,99. Moet je wel snel bij zijn overigens. Vakantie in je eigen postzegeltje. Genieten!

De imitatie van Hans Teeuwen van Nederlandse en Europese politici die ook niet meer weten hoe de reiswereld precies in elkaar steekt en niet doorhebben dat zij de sector een langzame, pijnlijke dood bezorgen met hun aanbeveling over voucher of geld: “Blablabla, geld!” Was het maar een imitatie van Teeuwen…

