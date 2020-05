Ten Brink (Sunweb): “Er wordt onnodig chaos gecreëerd bij de reiziger”

Gisteravond sprak premier Rutte zijn steun uit voor de coronavoucher en riep op solidair te zijn met de reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen. Vandaag wordt dit tenietgedaan doordat het kabinet meegaat in de uitspraak van de Europese Commissie. Dit chaotische beleid, waarbij de Nederlandse regering overhaast beslissingen neemt zonder in gesprek te gaan met de reisbranche, creëert onnodige chaos bij de reiziger in een periode die al veel onzekerheid met zich meebrengt, dat laat Sunweb Group weten in een reactie vanavond.

Het wegvallen van de steun van het kabinet voor de voucher voor luchtvaartmaatschappijen heeft direct impact op reisorganisaties die tot op heden geen overheidssteun krijgen. “Niemand in de reissector kan op dit moment een grote hoeveelheid terugbetalingen doen zonder steun van de overheid. Afgelopen week werd tijdens de persconferentie expliciet vermeld dat sectoren die (nog) niet open kunnen extra steun krijgen. Dit geldt zeker voor de reissector, waar nog geen enkel zicht is op een mogelijke heropstart en goedbedoelde initiatieven worden de kop ingedrukt. De haast om deze beslissing te nemen is niet nodig en leidt nergens toe zolang er geen overleg plaatsvindt met alle partijen uit de reissector. Dit zijn zowel onze brancheorganisaties als ANVR, touroperators en luchtvaartmaatschappijen. We willen het kabinet dan ook expliciet vragen om met ons in gesprek te gaan”, aldus Mattijs ten Brink (CEO Sunweb Group.)

Vasthouden aan vouchers

Sunweb Group blijft daarom vasthouden aan vouchers in het belang van al de reizigers, waarbij de aanbevelingen vanuit de Europese Commissie in acht worden genomen. Denk hierbij aan geldigheid van de voucher voor het hele aanbod, dat er na een jaar altijd terugbetaling mogelijk is en de zekerheid dat de reiziger uiteindelijk niet zijn geld kwijt zal zijn bij een eventueel faillissement van de reisorganisatie. Bovendien introduceerde Sunweb Group afgelopen week de prijsgarantie voor reizigers. Ten Brink: “Deze voucher is een vorm van solidariteit én de beste oplossing voor reizigers, de waarde van de originele boeking wordt op deze manier gegarandeerd. We doen dan ook een dringend beroep op reizigers om de voucher te accepteren om onze branche in stand te houden.”

ANVR

Sunweb Group wordt in deze opstelling ook gesteund door ANVR. Frank Radstake zegt: “Het is helder dat de klant altijd het recht heeft om een voucher af te wijzen en een terugbetaling te vragen. Het probleem is alleen dat het ons nu niet lukt dat binnen de wettelijke termijn van veertien dagen te doen. En een klant is – bij faillissement van de reisorganisatie – op basis van de Europese wetgeving en de huidige SGR-regeling wél gedekt als ze een voucher accepteren en níet gedekt als ze wachten op een terugbetaling. Het is dus simpelweg in het eigen belang van de klant de voucher wél te accepteren.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.