Bij Airtrade zien ze op dit moment nog geen grote golf van annuleringen of omboekingen naar het Midden-Oosten. Dat zegt CEO Jeroen Martron in gesprek met Travelpro.

“Er is wel wat gerommel en de situatie moet niet verder escaleren, want dan zijn we verder van huis. Er zijn natuurlijk mensen die twijfelen over de reis die ze hebben geboekt en we krijgen veel belletjes en chatberichten over de situatie. Wij kunnen niet anders dan wachten op instructies van de airline. Heel veel airlines lossen het overigens ook vaak rechtstreeks met de reiziger op.”

Voorwaarden

Reizigers die twijfelen worden gewezen op de voorwaarden van hun ticket. “Als je twijfelt en je hebt een ticket waar geen restitutie op zit, dan heb je een probleem. Kan de airline de vlucht niet uitvoeren doordat het luchtruim gesloten is, dan zorgt de airline voor een alternatief of een terugbetaling, als er geen alternatief is. Wanneer er een calamiteit zou zijn vastgesteld dan zou de situatie anders zijn, maar er is geen calamiteit vastgesteld door de Calamiteitencommissie.

Informeren

Airtrade houdt reisagenten en touroperators op de hoogte via haar extranet. “Wanneer er updates zijn vanuit airlines, dan publiceren wij die. En ze kunnen ons altijd bellen, chatten of mailen bij onzekerheid of vragen.” Volgens Martron is de situatie voor Airtrade op dit moment ‘niet heel veel anders dan anders’. “Je hebt heel veel onzekerheden in de wereld, dus het is bijna business as usual.”