Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst vier: Sunair’s Steden van de Maand juli 2025 zijn Londen, Praag, Rome en Barcelona.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in juli 2025.

Londen

Londen is een stad die nooit stil lijkt te staan: een bruisende mix van historie en moderne cultuur. Je kunt er verdwalen in het sfeervolle Notting Hill met zijn kleurrijke huizen en vintage markten. De Tower of London vertelt je eeuwenoude verhalen, terwijl je vanaf de nabijgelegen Tower Bridge een iconisch uitzicht hebt. In de hippe wijk Shoreditch vind je street art, foodtrucks en onafhankelijke boetieks. Voor een klassieke afternoon tea is het chique wijkje Kensington een must. Wandel door Hyde Park of neem de boot over de Theems richting Greenwich. Musea zoals het British Museum en de Tate Modern zijn gratis en indrukwekkend. ’s Avonds biedt de West End de beste theaterproducties van Europa. Londen combineert oud en nieuw in een stad die zowel charmant als energiek is. En het metroritje in de ‘Tube’ maakt het Londense avontuur compleet.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Londen dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– City Cruise ter waarde van 14 euro per persoon

– Londen Travel Card (1 dag/dal) ter waarde van 18 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Praag

Praag voelt als een sprookjesboek dat tot leven komt, met zijn kronkelige straatjes en gotische torens. De Karelsbrug bij zonsopgang is magisch, met uitzicht op de rivier de Moldau en het silhouet van de stad. De astronomische klok op het Oude Stadsplein trekt elk uur drommen bezoekers, maar de sfeer blijft charmant. De Burcht van Praag torent hoog boven de stad uit en biedt schitterende uitzichten. In de wijk Mala Strana proef je authentieke Tsjechische gerechten in sfeervolle kelders. Kunstliefhebbers halen hun hart op in het Mucha Museum of in de moderne DOX-galerij. Bezoek ook de Joodse wijk Josefov, vol indrukwekkende geschiedenis. Biercultuur is hier belangrijk: je drinkt er voor een paar euro het beste pils van Europa. In de avond verandert de stad in een romantische lantaarnverlichte droom. Praag is klassiek, betaalbaar en onweerstaanbaar mooi.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Praag dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Bierproeverij ter waarde van 10 euro per persoon

– Highlights fietstour ter waarde van 35 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Rome

Rome is één groot openluchtmuseum waar elke steen een verhaal vertelt. Je kunt zomaar een espresso drinken tegenover het Pantheon of struikelen over een Romeins zuiltje in een smal steegje. Het Colosseum maakt diepe indruk, net als het Forum Romanum waar je letterlijk over de geschiedenis loopt. De Vaticaanse Musea zijn overweldigend, vooral de Sixtijnse Kapel met Michelangelo’s plafond. Piazza Navona bruist van leven met straatmuzikanten en terrasjes. Trastevere is de perfecte wijk voor een ontspannen avond met wijn en pasta. Tussendoor koel je af met een gelato bij Giolitti, een instituut in de stad. Gooi een muntje in de Trevifontein en wens dat je ooit terugkomt. Rome is chaotisch, warm, zintuiglijk en onweerstaanbaar. Een stad die je hart steelt, ook al weet je niet precies waarom.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Rome dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Glas wijn inclusief snack ter waarde van 10 euro per persoon

– Hop on hop off één dag ter waarde van 21 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Barcelona

Barcelona is de perfecte mix van stad, strand en cultuur. Antoni Gaudí’s meesterwerken, zoals de Sagrada Família en Park Güell, geven de stad een sprookjesachtig tintje. De gotische wijk Barri Gòtic voelt middeleeuws aan met haar nauwe steegjes en verborgen pleinen. Langs de Ramblas wandel je richting de zee, met onderweg de kleurrijke Mercat de la Boqueria. Het stadsstrand Barceloneta nodigt uit voor een siësta of tapas bij zonsondergang. Voor een panoramisch uitzicht beklim je de bunkers van El Carmel. Fietsen door de stad is ideaal: van de levendige wijk El Born naar het moderne Poblenou. Het nachtleven barst los in Raval of op de dakterrassen met uitzicht over de stad. Je eet hier de lekkerste pintxos en drinkt cava zoals de locals. Barcelona is zwoel, creatief en altijd in beweging.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Barcelona dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Vier uur fietshuur ter waarde van 10 euro persoon

– Teleferic Montjuïc ter waarde van 16 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro