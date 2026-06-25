Het koraalrif, de roze flamingo’s en de serene rust: Bonaire blijft verrassen. Niemand weet dat beter dan Karin, Richard en Frank Schijf, de drijvende krachten achter het platform Beautiful Bonaire. We hebben een inspirerend gesprek met Karin over hun favoriete snorkelplekken, reizen buiten het hoogseizoen en het ultieme Bonaire-gevoel.

In 2009 verloor je je hart aan het eiland. Kun je dat in woorden uitdrukken? Wat maakt Bonaire écht Bonaire?

‘Toen ik in 2009 voor het eerst op Bonaire kwam, viel ik als rustzoeker en natuurliefhebber direct met mijn neus in de boter. Op dit Caribische eiland struikel je niet over de toeristen en is de natuurbeleving van een ongekend niveau. De laatste jaren wordt het echter wel wat drukker op het eiland. Blijkbaar zien steeds meer mensen de schoonheid van Bonaire, en dat snap ik helemaal. Het eiland is ook zo mooi! Laat mij de hele dag rondjes rijden over Bonaire en ik geniet volop. Dan ben ik een gelukkig mens. Het noorden en oosten van Bonaire zijn ruig en woest: je waant je op de set van Jurassic Park. Sereniteit vind je aan de westkant. In het zuiden tekent de eeuwenoude zoutwinning het landschap. Boven water is Bonaire al indrukwekkend, maar zodra je je hoofd onder water steekt, komt daar nog een schepje bovenop. Het koraalrif is hier de thuisbasis van talloze rifbewoners met de mooiste vormen en kleuren. In tegenstelling tot de andere twee ABC-eilanden komen toeristen voornamelijk naar Bonaire voor de rust en de ongerepte natuur; daarmee onderscheidt het eiland zich. Ook op de eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Saba zijn we geweest. Het zijn stuk voor stuk mooie eilanden, maar Bonaire springt er voor mij echt uit.’

Hoe is het om telkens weer die connectie op te zoeken, en wat voel je op het moment dat de vliegtuigdeur van Flamingo Airport opengaat en die warme deken je raakt?

‘Zodra de vliegtuigdeur op Flamingo Airport opengaat en die warme deken van tropische lucht je raakt, ben ik meteen ontspannen. Toen ik voor de tweede keer op het eiland arriveerde, voelde Bonaire als een tweede thuis, terwijl het eiland toch blijft verrassen. Zo verbleef ik in 2023 bij het Chogogo Dive & Beach Resort, waar ik elke ochtend bij het ontbijt kolibries van dichtbij zag. Wat een prachtige vogels zijn dat! Van zulke dingen blijf ik genieten.’

Omdat je in Nederland woont, ken je de winterse sleur als geen ander. Hoe snel transformeer jij van gehaaste Nederlander naar de relaxte eilandmodus zodra je bent geland?

‘Het ene moment ben ik nog het ijs van de autoruiten aan het krabben in ijskoud Nederland, om niet veel later aan een verfrissende cocktail op tropisch Bonaire te nippen. Uiteraard zit daar een vlucht tussen, maar door het verlangen naar het Caribische duikparadijsje vliegt die voorbij. Zodra ik uit het vliegtuig stap, vraag ik mezelf meteen af wat ik met mijn winterjas en lange broek moet doen. Dit lijken dan echt vreemde kledingstukken. Zo snel gaat die transformatie dus.’

Juist omdat je er niet permanent woont, bekijk je het eiland waarschijnlijk telkens met een frisse blik. Wat is de eerste plek waar jij altijd naartoe rijdt zodra je er bent?

‘Zodra ik mijn huurauto heb opgehaald, rijd ik naar de zuidkust van Bonaire. Het landschap biedt hier een waar kleurspektakel. Deze kant van het duikeiland wordt gedomineerd door hagelwitte zoutpiramides en zoutpannen met hypnotiserende kleuren, die variëren van roze en paars tot rood. Daarnaast bevinden zich hier indrukwekkende slavenhuisjes, obelisken en enkele karakteristieke plantagehuizen. In dit surrealistische decor zie je roze flamingo’s foerageren en maken bruine pelikanen hoekduiken om vissen uit het kraakheldere oceaanwater te lepelen. Ik heb hier altijd mijn camera met telelens bij me, want hier maak je de mooiste foto’s.’

Met Beautiful Bonaire zit je bovenop de trends. Welke nieuwe hotspot, activiteit of verborgen parel heb je tijdens je meest recente reizen ontdekt die reisagenten zeker moeten tippen aan hun klanten?

‘Een verborgen parel die reisagenten zeker mogen tippen, is Lac Cai. Veel reizigers kennen Lac Bay, maar komen niet altijd aan deze rustige kant. Je moet er een stukje verder voor rijden via een onverharde weg, maar het is er zo mooi! Juist daar zie je hoe puur Bonaire nog is. Het uitzicht over Lac Bay en de mangroves is prachtig en de sfeer is ontspannen. Je ziet er ook grote bergen met lege karkó-schelpen. Perfect voor vakantiegangers die niet alleen willen snorkelen en zonnen, maar ook het rustige, natuurlijke Bonaire willen ervaren.’

‘Boven water indrukwekkend,

onder water nóg indrukwekkender‘

De Nederlandse winter is het hoogseizoen op Bonaire. Hoe plan jij je eigen winterse trips om de grootste drukte (zoals cruisedagen) slim te omzeilen, terwijl je toch optimaal geniet? ‘De laatste keren dat wij naar Bonaire gingen, planden we onze reis begin december. Dan is het in Nederland vaak al een tijdje koud of slecht weer, en voelt een vakantie naar Bonaire extra fijn. Je bent er dan net voor het hoogseizoen, dus voordat het echt drukker wordt. Een bijkomend voordeel is dat de tarieven voor vluchten en accommodaties dan vaak ook nog wat lager liggen. Ligt er een cruiseschip in de haven, dan kun je ervoor kiezen om niet naar Kralendijk te gaan, maar een andere activiteit te doen. Persoonlijk vind ik het altijd wel leuk als er een cruiseschip ligt. Dan is het gezellig druk en kun je heerlijk mensen kijken; ik vermaak me dan wel. En zodra het cruiseschip weer vertrekt, keert ook de rust weer terug op het eiland.’

Wat is dan het meest verrassende item dat standaard in jouw koffer zit en dat mensen vaak vergeten?

‘Een onderwatercamera. Of in elk geval een goed, waterdicht hoesje voor je telefoon. Je hoeft op Bonaire echt niet te duiken om de prachtige onderwaterwereld te zien. Ook tijdens het snorkelen zie je vaak al vlakbij de kust de mooiste vissen en soms zelfs zeeschildpadden. Dan is het zó jammer als je geen foto kunt maken. Ook zorg ik ervoor dat ik rifvriendelijke zonnebrandcrème in mijn koffer heb. Veel mensen nemen zonnebrand mee, maar als je het koraal op Bonaire hebt gezien, wil je dat niet beschadigen door gewone zonnebrand te gebruiken. Toen ik voor het eerst op Bonaire kwam, had ik nog nooit gesnorkeld. Ik wist niet wat ik zag. Eenmaal thuis droomde ik ’s nachts zelfs nog van al die kleurrijke vissen. Inmiddels is 1000 Steps mijn favoriete snorkelplek. Hier zien we bijna altijd zeeschildpadden zwemmen.’

Wat is voor jou het grootste verschil tussen Bonaire in de winter en Bonaire in de zomer? ‘Voor mij zit het grootste verschil in de natuur en de drukte. Omdat de winterperiode samenvalt met de regentijd, is de natuur op het eiland dan groen en levendig. Bovendien is de winter het absolute hoogseizoen. Veel mensen ontvluchten dan het koude weer, waardoor het wat drukker is op Bonaire. In de zomer is het eiland wat droger, rustiger en nog een paar graden warmer. Een voordeel is dat je dan geen of nauwelijks last hebt van muggen.’

Wat is het ultieme Bonaire-gevoel of souvenir dat jij in je koffer meeneemt naar huis om de Nederlandse winter door te komen?

‘Het mooiste souvenir dat ik meeneem is geen tastbaar product, maar een volledig opgeladen en opgewarmd lichaam. Wij bezoeken Bonaire het liefst in de winter. Als ik even weg kan van de kou en nattigheid in Nederland, laad ik weer helemaal op. De zon, de temperatuur, de prachtige natuur en de relaxte sfeer op het eiland doen me goed. Ik merk vooral dat mijn lijf weer opwarmt en ontspant, en juist dat neem ik weer mee naar Nederland. De winter is daarna gevoelsmatig een stuk sneller voorbij. We hebben ook weleens een winter overgeslagen, maar dat beviel slecht. Wat duurt een winter zonder Bonaire dan lang.’

Als je iemand die in de winter rillend in de Nederlandse kou zit in één zin moet overtuigen om een ticket naar Bonaire te boeken, wat zou je dan zeggen?

‘Bonaire is de perfecte combinatie van winterzon, helderblauw zeewater van 28 °C, rust en kleurrijke natuur; precies wat je nodig hebt als Nederland koud en grauw is. Heb je dus moeite met de Nederlandse winters en houd je van rust, natuur, duiken en snorkelen? Dan is een vakantie naar Bonaire echt een aanrader.’



Wat is Beautiful Bonaire?

‘Toen wij in 2009 voor het eerst op Bonaire waren, werden we verliefd op het eiland. Uit enthousiasme zijn we toen onze website Beautiful Bonaire gestart. Ons doel is om dé online inspiratiebron en reisgids te zijn voor iedereen die een vakantie naar Bonaire overweegt. We richten ons op alle Bonaire-liefhebbers: van actieve duikers en rustzoekers tot gezinnen die het eiland willen ontdekken. Het is na al die jaren nog steeds leuk om aan onze website te werken. Bij het uitzoeken van de foto’s en het schrijven van de teksten beleef je je vakantie opnieuw. Inmiddels werken we via affiliatemarketing samen met verschillende partners, waaronder TUI, dé Vakantiediscounter, Corendon, Booking.com, D-reizen en AB Car Rental. Daarnaast zijn we actief op Facebook en Instagram, waar we tips, leuke weetjes en ervaringen delen. We merken dat veel mensen Bonaire, net als wij, in hun hart hebben gesloten. Ook krijgen we veel positieve reacties op onze posts; daar krijgen we energie van.’

Dit interview staat in Travelpro – winter 2026. Wil je meer lezen? Klik dan op onderstaande link.

