Sandra Hijgemann (ZRA The Travel Club) en Hans de Zwart (ZRA Travel2C) gingen op studiereis naar Dalarna in Zweden. Ze delen graag hun ervaringen, favoriete accommodaties en tips om twijfelende klanten definitief over de streep te trekken naar de Zweedse regio.

Vanuit Stockholm gingen jullie per trein het winterwonderland in, hoe heb je de reis ervaren?

Sandra: ‘Na een late vlucht had ik een overnachting op het vliegveld geboekt, zodat ik de trein de volgende ochtend zeker kon halen. Het is prima te doen om met de trein door Zweden te reizen. Helaas hadden we nog niet de echte winterbeleving, aangezien het warmer was dan gebruikelijk. In Mora stond als eerste activiteit schaatsen op het programma, maar dat zou meer zwemmen zijn geworden.’

Hans: ‘Het was inderdaad wat warmer, maar we zaten ook een beetje aan het eind van het seizoen. Dalarna ligt niet zo hoog naar het noorden toe. Voor het tv-programma Let’s Visit hadden ze een maand daarvoor opnamen gemaakt met bijna alle activiteiten erin die wij ook hebben gedaan. Toen was het wat het wintergevoel betreft uitstekend en ook prachtig. Het reizen met de trein gaat prima; met één overstap waren we na een aantal uurtjes in Mora.’

Jullie hebben een flinke route afgelegd langs Mora, Särna, Idre Fjäll en Fjätervålen. Welke plek heeft qua winterse sfeer de meeste indruk op jou gemaakt?

Sandra: ‘Idre Fjäll geeft wel echt het wintersportgevoel en heeft goede voorzieningen. Wij sliepen in het hotel van de bekende voormalig skikampioen Pernilla Wiberg. Dit is echt de wintersportplaats met heel veel winterse mogelijkheden, van een ritje op de hondenslee of sneeuwscooter tot sneeuwschoenwandelen.’

Hans: ‘Dit kan ik alleen maar onderschrijven. Ik ben echt geen skiër. Mijn eerste ski-ervaring lang geleden was na een half uur voorbij, omdat ik mijn kruisband had afgescheurd en met de banaan naar beneden vervoerd moest worden. Dat was desondanks nog wel een leuke ervaring. De voorzieningen zijn prima: mooie accommodaties, leuke mensen en ik hoorde dat er ook moeite gedaan wordt om Nederlandssprekende skileraren te krijgen. Ook voor kinderen ziet het er prima uit. Er is van alles te doen en ook de inwendige mens komt daar goed aan zijn trekken.’

Wat is het verschil tussen de verschillende gebieden?

Sandra: ‘Idre Fjäll is voor het hele gezin. Fjätervålen, met veel ruimte om de bungalows en meer het gevoel midden in de natuur te zijn, is meer voor de ervaren wintersporter om te skiën.’

Als je één specifieke activiteit van deze reis zou moeten uitlichten, de absolute ‘must-do’ voor de klant, welke is dat dan?

Sandra: ‘De tocht met Hans op de husky- en hondenslee. Ik laat de ervaring hiervan graag over aan Hans. Adventure Dreams Husky-dogsledding is van een jong Nederlands stel, Bas en Laura.’

Hans: ‘Die huskytocht is echt een must-do. Ik had alleen de pech dat ik in de laatste bocht van het parcours vrij hardhandig met de sneeuw kennis heb gemaakt. Ik heb wel het geluk gehad dat ik het er goed vanaf heb gebracht.’

Was je al bekend met dit stukje Zweden?

Sandra: ‘Nee, het is helemaal nieuw en ik ben aangenaam verrast.’

Hans: ‘Zweden was voor mij helemaal nieuw. Het is voor mij een bijzonder mooie bestemming, die je zeker een keer bezocht moet hebben.’

Naast de sneeuw is er natuurlijk de Zweedse gezelligheid. Hoe heb je de lokale gastvrijheid en de culinaire kant ervaren na een dag in de buitenlucht?

Sandra: ‘De fika is natuurlijk bij de meesten bekend, een Zweedse traditie waarbij je even de tijd neemt om lekker koffie te drinken met vrienden. Een kookworkshop bij een Nederlands stel om Zweedse lekkernijen te maken was ook erg leuk. Elles Utemat Forest Camp, waarbij Elles allerlei lokale lekkernijen had gemaakt en wij ook leerden om vuur te maken, was eveneens bijzonder. Elles heeft ook verschillende outdoor kookboeken uitgebracht.’

Hans: ‘Het is daar een en al fika: koffiedrinken met het bekende Zweedse kaneelbroodje met kardemom. Mieke en vooral Jacco van Turistgården Särna hebben in hun workshop op een leuke manier uitgelegd hoe die broodjes gemaakt worden, waarna we het daarna natuurlijk zelf konden uitproberen en proeven. Het is trouwens best wel verrassend hoeveel Nederlanders je tegenkomt en ontmoet die daar ook wonen. Elles, diep in het bos, was ook bijzonder met haar kamp en kookkunsten. Culinair kom je wat mij betreft in Zweden goed aan je trekken.’

Wat voor type accommodaties ben je tegengekomen? En welke is jouw favoriet?

Sandra: ‘De plek van Elles is wel het meest in ‘the middle of nowhere’ en geeft een heel uniek gevoel.’

Hans: ‘Ik ben het ermee eens, omdat dit heel bijzonder is, maar ik vond het Pernilla Wiberg Hotel en de bungalows in Idre Fjäll er ook uitspringen.’

Voor welk type klant is deze reis de ultieme match? Is het echt voor gezinnen die rust zoeken, of juist voor de actieve reiziger die eens wat anders wil dan alleen skiën?

Sandra: ‘Ik denk dat er voor ieder wat wils is; er zijn genoeg mogelijkheden voor sportieve activiteiten midden in de natuur. Je moet natuurlijk wel van bossen en meren houden.’

Hans: ‘En in de winter van sneeuw en kou. Voor de wintersport zie ik Dalarna best wel als een mooi alternatief voor Oostenrijk.’

Wat is jullie gouden tip voor een collega-reisagent om een klant die twijfelt over een winterse reis naar Zweden definitief over de streep te trekken?

Sandra: ‘Gewoon een keer doen!’

Hans: ‘Johan Cruijff zei: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ en ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren’. Dat geldt hier ook voor. Ik denk dat als je een keer geweest bent, je zeker nog wel een keer teruggaat.’

Als je deze reis in drie woorden moet samenvatten, welke zijn dat dan?

Sandra: ‘Verrassend, veelzijdig, uitgestrekt – en zo lag Hans ook.’

Hans: ‘Klopt. Naast de husky-ervaring ging het sneeuwschoenwandelen ook niet al te voortvarend. De Zweedse hospitality heeft me steeds weer op de been geholpen.’

Dit interview staat in Travelpro – winter 2026. Wil je meer lezen? Klik dan op onderstaande link.