Bonaire: marktverschuiving in type reizigers

Deel dit artikel

De nieuwste analyse van ForwardKeys onthult een opwaartse reistrend voor inkomende internationale aankomsten op Bonaire. Daarnaast heeft er een marktverschuiving plaatsgevonden in het type reizigers dat naar Bonaire reist: meer premium passagiers en meer gezinnen die langer blijven. Langere verblijven zijn 8 procentpunten hoger dan in 2019.

Het eiland overtrof het aantal aankomsten van vóór de pandemie in 2022, een stijging met 37%, en de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2023 blijven rooskleurig met opnieuw een groei met dubbele cijfers. De best groeiende bronmarkten zijn Nederland, gevolgd door de VS en het VK.

“We zijn enorm dankbaar om de resultaten van 2022 en de vooruitzichten voor 2023 te zien. Toerismeherstel was onze belangrijkste focus met specifieke doelstellingen zoals de verschuiving in het type reizigers. ForwardKeys heeft een belangrijke rol gespeeld in onze inspanningen en we kijken uit naar een voortgezette samenwerking”, zegt Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire (TCB).

“Een van onze strategieën als onderdeel van het Tourism Recovery-plan is een diversificatie van bezoekers in termen van land van herkomst en om reizigers te inspireren die verder gaan dan duiken. TCB heeft haar nieuwe merkmarketingcampagne gelanceerd met de titel “it’s in our nature”, inclusief een nieuwe, moderne website www.bonaireisland.com. Het is opwindend om deze resultaten van ForwardKeys te zien, omdat het ons helpt om strategieën voor de toekomst uit te stippelen en de impact van de aangebrachte wijzigingen te meten”, voegt Mercera toe.

“Vluchtconnectiviteit en stoelcapaciteit blijven een belangrijk aspect van herstel. We zijn van mening dat Bonaire in 2023 alleen maar in populariteit zal groeien met verbeterde connectiviteit met belangrijke markten zoals de VS en belangrijke groeiende Europese markten zoals het VK en Frankrijk”, voegt Juan Gomez, Head of Market Intelligence bij ForwardKeys, toe.

Auteur Arjen Lutgendorff