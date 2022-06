Bonaire: vanaf 1 juli geen ‘kamerbelasting’ en ‘huurautobelasting’ maar Visitor Entry Tax van $ 75 per bezoek

Deel dit artikel

Vanaf 1 juli 2022 worden de huidige ‘kamerbelasting’ en de ‘huurautobelasting’ van het eiland vervangen door een Visitor Entry Tax van $ 75 per bezoek, die de infrastructuur van het eiland zal blijven ondersteunen, toeristisch product, eco-inspanningen en onderwijs.

De visitor entry tax is van toepassing op alle niet-ingezetenen van 13 jaar en ouder die Bonaire binnenkomen. Niet-ingezetenen van 12 jaar en jonger, evenals inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen, gaan $ 10 per bezoek betalen. Het wordt aangemoedigd dat bezoekers de tax voorafgaand aan hun reis digitaal betalen op bonaireisland.com, wat vanaf dinsdag 28 juni 2022 mogelijk is. Als alternatief kunnen toeristen ook betalen bij aankomst op Flamingo International Airport.

De belastingen werden voorheen per persoon per nacht betaald aan de accommodatie en bij het huren van een auto. Nu verschuift de fiscale verantwoordelijkheid van deze aanbieders naar niet-ingezetenen. Het bijgewerkte inningsproces is goed ontvangen door de toeristische sector en vormt een positieve stap in de richting van een verbeterde en gemoderniseerde bezoekerservaring.

Tourism Corporation Bonaire (TCB) ondersteunt deze update die is ontworpen om het inningsproces voor zowel bezoekers als de toeristische partners van het eiland te stroomlijnen. “We moedigen alle bezoekers aan om de visitor entry tax een paar dagen voor aankomst te betalen op www.bonaireisland.com, zodat ze bij aankomst meteen aan hun vakantie kunnen beginnen”, zegt Miles B. M. Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire.

Na de aankondiging van de lancering van de Bonaire Bond, de nieuwe bestemmingsbelofte van het eiland die bezoekers binnenkort automatisch kunnen ondertekenen bij de aankoop van hun visitor entry tax, en de opheffing van alle toegangsvereisten, is deze verandering weer een nieuwe stap voorwaarts in dit spannende en nu al succesvolle jaar voor het toerisme op Bonaire.

Author Arjen Lutgendorff