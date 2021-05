Reisadvies Bonaire vanaf 19 mei op geel

Het reisadvies voor Bonaire wordt vanaf 19 mei geel, dat heeft een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd aan TravelPro. Gisteravond heeft het RIVM de Tweede Kamer geïnformeerd om Bonaire niet langer als hoog risicogebied aan te wijzen.

“De aanpassing kan vanwege een nahang-procedure 19 mei zijn doorgevoerd waardoor Nederlanders naar Bonaire op vakantie kunnen. Bij terugkeer in Nederland is er geen PCR-test of quarantaine nodig.” Gisteravond werd bekend dat vanaf zaterdag 15 mei de reisadviezen weer per land/regio worden gegeven. Van onder andere Griekse eilanden, Portugal, IJsland, Finland en de Balearen wordt verwacht dat deze zaterdag een geel reisadvies krijgen.

