Booking.com heeft haar nieuwe internationale hoofdkantoor in het centrum van Amsterdam officieel geopend. De opening werd bijgewoond door Micky Adriaansens (minister van Economische Zaken en Klimaat) en Arjan Dijk (bestuurder en Senior Vice President van Booking.com).



De nieuwe Campus ligt gelegen aan het einde van het Oosterdokseiland ten oosten van het Centraal Station. Het heeft een totale oppervlakte van 65.000 m2 en biedt onderdak aan meer dan 6.500 werknemers van Booking.com in Amsterdam.

Duurzamere materialen

Het SMART-gebouw is een efficiënt ecosysteem met sensoren voor verlichting en temperatuurregeling op basis van bezetting. De Campus voldoet aan de BREEAM Excellent-norm. Kenmerken zijn duurzamere materialen en hergebruikt meubilair uit voormalige kantoren. Het dak heeft 832 zonnepanelen en de geavanceerde WKO-technologie regelt de verwarming en koeling zonder gas. Het gebouw heeft 11.000 planten en een ondergrondse parkeergarage met ruimte voor 2.500 fietsen.

Hybride werken

Het ontwerp van de nieuwe campus ondersteunt hybride werken, met aandacht voor werknemers die thuis en op kantoor werken. Er zijn 28 break-out ruimtes, focus-cabines en ruimtes voor verschillende behoeften en voorkeuren.

Werknemers

Glenn Fogel, President en CEO van Booking.com, zegt: “Na jaren van voorbereiding is dit een geweldig moment voor ons bedrijf en onze werknemers. We zijn ontzettend dankbaar dat al onze werknemers in Amsterdam weer samen zijn in één gebouw en dan ook nog op zo’n inspirerende locatie. Ik kijk er enorm naar uit om te zien hoe dit ons nog dichter bij elkaar brengt en hoe het onze inspanningen versnelt om reizen gemakkelijker en soepeler te maken voor iedereen.”

Innovatie

Arjan Dijk, Bestuurder en Senior Vice President van Booking.com, voegt eraan toe: “We zijn verheugd dat we verhuisd zijn naar dit prachtige, duurzame en inclusieve gebouw, dat zich in het hart van Amsterdam bevindt, een stad die we al meer dan 25 jaar ons thuis mogen noemen. Het is een geweldige plek om de komende jaren samenwerking en innovatie te stimuleren. Bovendien streven we ernaar een langdurige positieve impact te hebben, niet alleen op de techsector in Nederland, maar ook op de stad en de gemeenschappen om ons heen.”

Vluchtelingenachtergrond

Booking.com gaat samenwerken met Refugee Company en Techgrounds om de publieke ruimte van 1.500 m2 op de begane grond van de nieuwe Campus te benutten. Dit initiatief wil het Oosterdokseiland dynamischer maken en kansen creëren voor gemeenschappen met beperkte arbeidsmarkttoegang. Refugee Company helpt mensen met een vluchtelingenachtergrond via A Beautiful Mess met het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van een professioneel netwerk in Nederland. Ze bieden unieke leer- en werkprogramma’s. Binnenkort opent A Beautiful Mess een nieuw restaurant van bijna 900 m2 op de begane grond van de Campus. Het restaurant richt zich op smaken en recepten uit het Midden-Oosten en Afrika, biedt werkgelegenheid aan deelnemers van Refugee Company en is openbaar toegankelijk. Er zullen ook vergaderruimtes en een evenementenruimte beschikbaar zijn voor de gemeenschap.

Activiteiten

Fleur Bakker, Directeur van Refugee Company, zegt: “De mogelijkheid die Booking.com ons biedt, stelt ons in staat om onze activiteiten op te schalen en onze impact te vergroten. Dit heeft een grote invloed op onze organisatie en de mensen die we helpen. We willen plekken creëren waar mensen zich verbonden voelen en waar we hen kunnen helpen om hun vaardigheden en culturele identiteit te integreren in onze samenleving. De ruimte en steun van Booking.com om dit te realiseren in het centrum van Amsterdam is echt iets bijzonders voor ons. Bovendien stelt het ons in staat om een model te ontwikkelen dat in de toekomst ook in andere steden kan worden toegepast.”

Talent

Techgrounds, een impactorganisatie, werkt samen met Booking.com om workshops, hackathons en begeleiding aan te bieden in het openbare deel van de Campus. Ze willen verborgen talent uit diverse Amsterdamse buurten verbinden met kansen in het Nederlandse tech-ecosysteem.

IT-arbeidsmarkt

Ruben Nieuwenhuis, Oprichter van Techgrounds, zegt: “We werken al jaren met veel plezier samen met het team van Booking.com en zijn erg enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die ontstaan door toegang te krijgen tot dit soort locaties bij zo’n invloedrijk techbedrijf. Onze missie is om de discrepantie op de IT-arbeidsmarkt aan te pakken. Daarom hebben we een gezamenlijk programma opgezet om een community te bouwen die lokale IT-talenten verbindt met het Nederlandse tech-ecosysteem. Via deze community ondersteunen we mensen die zich willen omscholen met onder andere tech buddies, sessies met IT-experts en sollicitatieadvies van recruiters om een nieuwe carrière in IT te starten.”

Gendergelijkheid en milieu-impact

Booking.com heeft KPMG ingeschakeld om een speciaal rapport op te stellen over de impact van het bedrijf op Nederland. Het rapport benadrukt verbeterpunten zoals gendergelijkheid en milieu-impact. Het bedrijf heeft tussen 2019 en 2021 €3,6 miljard bijgedragen aan de Nederlandse economie. Ook wordt de positieve sociale impact genoemd, zoals het aantrekken van internationaal talent naar de lokale arbeidsmarkt. 68% van voormalige werknemers vond een nieuwe kans in Nederland, waarvan 43% in de techsector.