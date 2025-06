Tijdens de jaarlijkse IPW-beurs in Chicago heeft Brand USA een ambitieuze nieuwe campagne gelanceerd: America the Beautiful. De organisatie – verantwoordelijk voor de promotie van de Verenigde Staten als internationale reisbestemming – presenteerde haar strategie voor het komende decennium, inclusief een reeks grootschalige evenementen en een innovatieve digitale hub voor reizigers.

De campagne America the Beautiful, die in augustus wereldwijd wordt uitgerold, is ontworpen als een flexibel en emotioneel geladen platform om internationale reizigers opnieuw te enthousiasmeren voor een bezoek aan de VS. Volgens Fred Dixon, CEO van Brand USA, draait het niet alleen om het zien van Amerika, maar vooral om het voelen en beleven ervan: “Bezoekers willen zich verbinden met onze mensen, landschappen en verhalen.”



Een speciaal ontwikkelde website, AmericaTheBeautiful.com, vormt het hart van de campagne. Dankzij een samenwerking met Mindtrip maakt het platform gebruik van kunstmatige intelligentie om het reisproces te personaliseren en op maat gemaakte ervaringen te bieden.

Grote evenementen zetten de VS op de kaart

Brand USA benut het momentum van een reeks grote sport- en cultuurmomenten om de komende jaren miljoenen bezoekers te trekken. Tot de hoogtepunten behoren:

America250 (2026): de 250e verjaardag van de Verenigde Staten, met festiviteiten in alle 50 staten.

(2026): de 250e verjaardag van de Verenigde Staten, met festiviteiten in alle 50 staten. FIFA Wereldkampioenschap 2026 , verspreid over meerdere Amerikaanse steden.

, verspreid over meerdere Amerikaanse steden. Olympische en Paralympische Spelen in Los Angeles (2028) en de Winterspelen in Salt Lake City (2034).

(2028) en de (2034). Route 66 Centennial : een eerbetoon aan de iconische ‘Great American Road Trip’.

: een eerbetoon aan de iconische ‘Great American Road Trip’. Rugby Wereldbekers in 2031 (mannen) en 2033 (vrouwen), voor het eerst gehouden op Amerikaanse bodem.

Wat is er nieuw in de VS?

Naast evenementen investeert de VS in nieuwe toeristische attracties. Enkele noemenswaardige ontwikkelingen:

Universal Epic Universe in Orlando, een geheel nieuw themapark.

in Orlando, een geheel nieuw themapark. Mattel Adventure Park (Kansas, 2026), het tweede park van deze speelgoedgigant.

(Kansas, 2026), het tweede park van deze speelgoedgigant. Museum of BBQ in Kansas City, gewijd aan de Amerikaanse BBQ-cultuur.

in Kansas City, gewijd aan de Amerikaanse BBQ-cultuur. Dataland in Los Angeles, het eerste museum ter wereld dat volledig draait om AI-kunst.

in Los Angeles, het eerste museum ter wereld dat volledig draait om AI-kunst. MegaZip in Tennessee, de langste zipline van de VS, en de Adirondack Rail Trail in New York, een nieuwe 34-mijl lange natuurroute.

Resultaten en vooruitzichten

De campagnes van Brand USA werpen vruchten af. In boekjaar 2024 leidden de inspanningen tot 1,6 miljoen extra internationale bezoekers, goed voor bijna $6 miljard aan bestedingen en de ondersteuning van circa 80.000 banen. Voor 2025 zijn meer dan 850.000 non-stopvluchten gepland vanuit 262 luchthavens wereldwijd, waarmee de internationale connectiviteit verder wordt versterkt.