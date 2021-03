British Airways gaat mobiel gezondheidspaspoort VeriFLY gebruiken

British Airways gaat als eerste luchtvaartmaatschappij de app VeriFLY gebruiken voor alle inkomende internationale vluchten naar het Verenigd Koninkrijk. VeriFLY is een mobiel gezondheidspaspoort, ontwikkeld door Daon, een van oorsprong Iers softwarebedrijf voor identiteitsmanagement.

De app VeriFLY is er voor reizigers die door COVID-19 per land met veranderende inreisvoorwaarden te maken hebben. Naast British Airways gebruiken Denver International Airport en American Airlines in de Verenigde Staten de app. Ook Alaska Airlines heeft onlangs VeriFLY in gebruik genomen.

Reisdocumenten op één plek

VeriFLY geeft reizigers gemoedsrust, omdat zij vóór vertrek kunnen controleren of ze aan de voorwaarden van hun bestemming voldoen. VeriFLY bevestigt na een digitale controle van gezondheidsdocumenten of deze in orde zijn. Hierdoor brengen reizigers vereiste reisdocumenten zoals COVID-19-restresultaten – voorafgaand aan de reis – op één plek samen. Gebruikers met goedgekeurde documenten kunnen op luchthavens bij speciaal ingerichte balies sneller in- en uitchecken.

Nieuwe mogelijkheden

‘VeriFLY is voor reizigers die over COVID-19-gezondheidsverklaringen moeten beschikken. Deze tool verzekert hen dat zij aan alle COVID-gerelateerde reisvoorwaarden voldoen. We zien nog veel andere mogelijkheden voor VeriFLY. Zo voeren we al gesprekken met grote hotelketens en entertainmentbedrijven hoe VeriFLY het vertrouwen van hun klanten kan herstellen’, aldus Tom Grissen (CEO Daon).

‘De reisbranche voert veel veranderingen door om de gezondheid en veiligheid van reizigers nu en in de toekomst te beschermen’, aldus Emily Gallen (Senior Market Advisor Enterprise Ireland). Dit is de Ierse overheidsorganisatie voor handel en innovatie. ‘De innovatiekracht, flexibiliteit en drive van Daon en hun partners dragen ertoe bij dat het vertrouwen van de reiziger herstelt. Dit is één voorbeeld hoe innovatie uit Ierland, een van de toonaangevende technologiehubs ter wereld, het herstel van de reisbranche ondersteunt.’

