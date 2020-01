Buitenlandse Zaken past reisadvies Iran aan naar oranje

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Iran aangepast naar oranje. ‘Reis alleen als het noodzakelijk is. De veiligheidssituatie is onvoorspelbaar.’

Het reisadvies werd overigens niet direct na de aanslag op generaal Soleimani en de raketaanvallen door Iran gewijzigd. Later vandaan kwam het er alsnog van.

‘Het ministerie waarschuwt Nederlanders dat de veiligheidssituatie onvoorspelbaar is. ‘Bent u in Iran? Bedenk dan of uw verblijf echt noodzakelijk is. Door de toegenomen spanningen hebben een aantal vliegmaatschappijen vluchten van en naar Iran verminderd of stopgezet.’

Door de toegenomen spanningen zijn er minder vluchten van en naar Iran. Ook KLM liet eerder vandaag weten ervoor te zorgen dat vluchten een andere route zouden nemen.

“Reisadvies Iran aangepast naar oranje. Begrijpelijke beslissing natuurlijk”, zo laat Frank Oostdam (directeur ANVR) via Twitter weten.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.