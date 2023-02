Calamiteitenfonds stelt calamiteit vast voor overstromingen Nieuw-Zeeland

Deel dit artikel

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen in Nieuw-Zeeland een calamiteit vastgesteld voor die delen van Nieuw-Zeeland die werden getroffen door de overstromingen als gevolg van hevige regenval na de passage van cycloon Gabrielle.

Het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat er sprake is van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 12 februari 2023 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nieuw-Zeeland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Reisaanpassingen

Deelnemers kunnen voor reizen naar Nieuw-Zeeland die op 12 februari 2023 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis

Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Nog niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 12 februari 2023 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in Nieuw-Zeeland bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Auteur Arjen Lutgendorff