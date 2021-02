Canada nieuw bij Live To Travel

Live To Travel heeft haar productaanbod uitgebreid met Canada. De Noord-Amerikaanse bestemming lijkt een vreemde eend in de bijt maar sluit volgens Tamara de Groot (directeur Live To Travel) perfect aan bij huidige bestemmingen als Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

“Men zal zeker post-covid op zoek gaan naar natuur, ruimte en rust. Canada biedt de weidsheid en vrijheid, gecombineerd met het avontuur en wildlife die onze klanten van Live To Travel reizen gewend zijn. Voor enkele medewerkers was Canada geen onbekend terrein en de afgelopen periode werd veel tijd geïnvesteerd in trainingen om het product eigen te maken”, aldus De Groot.

De touroperator werkt samen met twee kleinere, gespecialiseerde lokale agenten. “Service en flexibiliteit staan bij deze agenten net zo hoog in het vaandel als bij ons. Dat betekent dat we naast de kant en klare rondreizen die we in onze digitale brochure aanbieden ook af kunnen wijken en een rondreis geheel op maat samen kunnen stellen voor de klanten, zoals men gewend is van Live To Travel.”

De Groot laat weten dat de crisis die Covid met zich meebrengt ook bij Live To Travel hard is aangekomen. De maatwerkspecialist in verre reizen zag net als velen in de branche alle reizen geannuleerd worden en het werk langzaamaan opdrogen. “Gelukkig zat er wat spek op de botten van voorgaande jaren en kon het team van medewerkers bij elkaar gehouden worden. Er is gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de toekomst en uiteindelijk werd er gekozen om het productaanbod uit te breiden met Canada.”

Voorlopig zal er nog geen fysieke brochure uitkomen. Reisagenten kunnen het productaanbod terugvinden op www.livetotravel.nl waar ook een digitale Wetu brochure staat. Voor aanvragen en informatie over de bestemming staat het reserveringsteam klaar.

