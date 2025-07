Op maandag 18 augustus organiseert Captain Cruise, in samenwerking met Nicko Cruises, een scheepsbezoek aan de Vasco da Gama in de haven van IJmuiden. Reisprofessionals krijgen die dag de unieke gelegenheid om dit bijzondere cruiseschip zelf te ontdekken.

De Vasco da Gama werd in 1993 gebouwd en voer jarenlang als MS Statendam voor Holland America Line. Na meerdere renovaties is het schip nu in handen van Nicko Cruises en biedt het plaats aan 1.000 passagiers en 550 bemanningsleden. De sfeer aan boord is elegant en ontspannen, met uitgebreide wellnessfaciliteiten, zwembaden en diverse restaurants en bars.

Nicko Cruises onderscheidt zich door haar niet-alledaagse vaarroutes. De Vasco da Gama volgt zelden standaard cruiseschema’s, maar reist van bestemming naar bestemming en biedt zelfs jaarlijks een wereldcruise aan.

Schrijf je in vóór woensdag 16 juli, 23:45 uur via de link. Lees eerst goed de voorwaarden bij het inschrijfformulier en zorg dat je alle gegevens naar juistheid invult om problemen bij het inschepen te voorkomen. Voor vragen over dit scheepsbezoek kan je mailen naar sales@captaincruise.nl.

Programma

15:45 uur – Aankomst bij de haven

16:00 uur – Inscheping

16.15 uur – Welkomstdrankje en introductie in The Dome

16.30 uur – Rondleiding over het schip

17.45 uur – Presentatie in De Conference Room

18.00 uur – Diner in restaurant the Grill

20.00 uur – Ontscheping

Programma onder voorbehoud van wijzigingen