Center Parcs introduceert in zes vakantieparken een nieuwe accommodatie speciaal gericht op gasten met honden. De zogenoemde Premium Honden Cottage is ontwikkeld na een proefperiode in 2024 in Het Meerdal, en wordt nu uitgerold in Nederland, België en Duitsland.

De aangepaste cottages zijn geschikt voor vier personen, een baby en twee honden, en beschikken over voorzieningen zoals een omheinde tuin, een aparte hondenruimte met drink- en voerbakken en hondenkussens. Ook zijn er onderhoudsvriendelijke materialen gebruikt, zoals afneembare kussenhoezen en vloeren, en is rekening gehouden met het behoud van de natuurlijke omgeving.

Volgens Center Parcs sluit het aanbod aan op de groeiende behoefte van vakantiegangers om hun huisdier mee te nemen op reis. In de deelnemende parken zijn wandelmogelijkheden in de natuur en in sommige gevallen extra faciliteiten, zoals hondentoiletten, uitlaatplaatsen of een kennel. In parken als De Kempervennen en Bispinger Heide mogen honden bovendien zwemmen in het meer. De Premium Honden Cottages zijn vanaf juni beschikbaar in De Kempervennen, Het Heijderbos, De Huttenheugte, De Eemhof, Erperheide en Bispinger Heide.