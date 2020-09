“De situatie is chaotisch, beëindig quarantaines en extreme reisbeperkingen en kom met één Europese aanpak”

Brancheorganisaties en vakbonden in heel Europa, waaronder European Travel Agents’ and tour Operators’ Associations (ECTAA), hebben in een oproep aan de EU gevraagd om leiderschap van de Europese Commissie. Die moet gaan kijken naar de mogelijk om quarantainebeperkingen te vervangen door een EU-testprotocol voor reizen in een poging om het levensonderhoud van meer dan 27 miljoen Europeanen die in de reissector werken te redden. “Deze chaotische situatie vereist uw onmiddellijke persoonlijke betrokkenheid.”

In een open brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wijzen de groepen (met meer dan 5.000 aangesloten bedrijven), op een aanhoudend gebrek aan coördinatie en uiteenlopende reisbeperkingen die hun bedrijf verlammen. De brief is

ondertekend door vertegenwoordigers uit de hele toerisme- en reissector en hun werknemers, waaronder luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, spoorwegen, grondafhandelaars, cateraars, reisverkopers, verleners van luchtvaartnavigatiediensten, touroperators, hotels, restaurants, cafés, reisagenten, wegvervoervervoerders en logistieke diensten, campings, vakantieparken, taxibedrijven, toerismebureaus en autoriteiten en al hun aanverwante toeleveringsketens.

De brief komt op het moment dat uit de laatste gegevens van de luchthavenorganisatie ACI EUROPE blijkt dat het passagiersverkeer op de Europese luchthavens in de eerste twee weken van september voortdurend is afgenomen – nu met een verlies van -73%. Daarmee is het nog lager dan het trage ‘piekherstelniveau’ van -65% medio augustus. “Deze chaotische situatie vereist uw onmiddellijke persoonlijke betrokkenheid”, zegt de brief aan mevrouw Von der Leyen. “We dringen er dus bij u op aan om van deze kwestie een topprioriteit te maken en roepen u op om deze kwestie rechtstreeks met de staatshoofden en regeringsleiders te bespreken”.

“We dringen er daarom bij u op aan ervoor te zorgen dat de Commissie het voortouw neemt bij de ontwikkeling van een EU-testprotocol voor reizen en de uitvoering ervan en om quarantaines te vermijden”. De sectoren die zich hebben verenigd in deze oproep tot onmiddellijke actie wijzen erop dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) formeel adviseert tegen extreme reisbeperkingen.

De brief sluit af met de nadruk op de kernpijlers en het essentiële doel van de Europese doelstellingen. De vermindering en stoppen van quarantaines is, zo stellen de ondertekenaars, “essentieel voor het herstel van het vrije verkeer van personen, het beëindigen van de huidige discriminatie en het herstellen van de essentiële functionaliteit van de interne markt. We hopen dat de EU ons niet in de steek laat”.

