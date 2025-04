Chinese luchtvaartmaatschappijen mogen voorlopig geen nieuwe vliegtuigen meer bestellen bij de Amerikaanse fabrikant Boeing. Ook de aanschaf van onderdelen en andere luchtvaartapparatuur uit de VS ligt stil. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De maatregel komt van de Chinese overheid en is gericht op binnenlandse luchtvaartmaatschappijen zoals Air China, China Southern Airlines en China Eastern Airlines. Deze maatschappijen vliegen nu al met tientallen Boeing-toestellen, waaronder populaire types als de 737 en 787. Volgens eerdere berichten stonden er nog zo’n tien nieuwe toestellen klaar voor levering aan onder meer China Southern, Air China en Xiamen Airlines.

Financieel nauwelijks haalbaar

Met deze ingreep reageert China op de recente verhoging van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen tot 145 procent. In reactie daarop voerde China heffingen in van 125 procent op onder meer Amerikaanse vliegtuigen en onderdelen. Door die tarieven zijn nieuwe Boeing-aankopen voor Chinese maatschappijen nu financieel nauwelijks nog haalbaar.

Tegenvaller

Voor Boeing is het besluit een zware tegenvaller. De Chinese markt geldt als cruciaal voor de lange termijn, met naar verwachting één op de vijf nieuwe toestellen wereldwijd in de komende twintig jaar bestemd voor China. Het verbod geldt niet voor buitenlandse airlines of internationale leasebedrijven, maar het vergroot wel de druk op Boeing, dat al langer kampt met leveringsproblemen en teruglopende vraag.