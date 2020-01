Chinese reisindustrie aan banden gelegd

China heeft alle reisbureaus opgedragen de verkoop van binnenlandse en internationale reizen op te schorten als onderdeel van een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het ministerie van Cultuur en Toerisme heeft reisbureaus en toerismebedrijven een verbod opgelegd op de verkoop van tourpakketten sinds vrijdag jl. Persbureau Bloomberg zag een document in, waarin de boodschap werd overgebracht aan de Chinese reisindustrie.

De beslissing zal de reisindustrie naar verwachting een grote klap geven. Chinese toeristen, de grootste groep uitgaande reizigers wereldwijd, besteedden in 2018 $ 130 miljard in het buitenland.

Volgens de China Tourism Academy zouden 55% van de reizen naar het buitenland als pakketreis worden geboekt. Naast touroperators zal ook de (lokale) luchtvaartindustrie worden getroffen door de opschorting.

Het coronavirus heeft ten minste 81 mensen gedood, ongeveer 3.000 geïnfecteerd en is verspreid naar tien landen buiten China. Er zijn ten minste 44 bevestigde gevallen buiten China, waaronder in Australië, de VS, Thailand, Japan, Vietnam en Frankrijk.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.