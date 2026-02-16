Cigdem Akin (Projectmanager Retail bij Corendon) is weliswaar geboren en getogen in Haarlem, maar haar hart klopt voor Turkije. Ze vertelt gepassioneerd over haar wortels, de verborgen parels van de Lycische kust en hoe zij het toerisme in haar ‘tweede thuisland’ de afgelopen twintig jaar heeft zien transformeren.

Kun je iets meer vertellen over je band met Turkije?

‘Ik ben geboren en getogen in Haarlem, maar Turkije heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Mijn beide ouders zijn van Turkse afkomst en zijn op jonge leeftijd naar Nederland (vader) en België (moeder) verhuisd. Mijn vader komt oorspronkelijk uit Emirdağ, een plaats in de provincie Afyonkarahisar, die bekendstaat om de sucuk (Turkse worst). Mijn moeder komt uit Kayseri, bekend vanwege pastırma (gedroogd rundvlees). Daarnaast ligt in Kayseri de Erciyesberg, waar je in de winter kunt skiën en waar je gezellige après-ski-tenten vindt, die vaak worden omgetoverd tot een festival. Ons vakantiehuis, waar wij altijd verblijven, staat in Eskişehir. Deze stad is een echte studentenstad die je kunt vergelijken met Utrecht. Naast de Nederlandse normen en waarden ben ik thuis ook opgegroeid met de Turkse cultuur, taal en tradities, zodat mijn Turkse achtergrond niet vergeten werd. Jaarlijks gaan we in het hoogseizoen gezamenlijk op vakantie naar Turkije, naar de plaats waar mijn ouders vandaan komen. Zo zie ik ook elk jaar de hele familie, wat extra leuk is, omdat we allemaal verspreid over Europa wonen. Daarnaast ben ik zelf ook vaak in Turkije te vinden vanwege mijn werk. Alles bij elkaar voelt Turkije voor mij dan ook niet als een vakantieland, maar als een tweede thuis waar ik graag kom.’

Wat maakt Turkije de perfecte vakantiebestemming?

‘Wat Turkije zo bijzonder maakt, is de veelzijdigheid. Dit land heeft echt alles te bieden: zon, zee, cultuur, geschiedenis, natuur en een heerlijke keuken. Of je nu wil ontspannen aan het strand, een stedentrip wil maken of juist de natuur wil verkennen, hier kan het allemaal. Daarnaast staat Turkije bekend om de gastvrijheid; je voelt je er als bezoeker altijd welkom. Of je nu in een luxe resort verblijft of in een klein dorpje bent, je wordt overal ontvangen met een glimlach en een kop thee.’

Heb je zelf favoriete plekjes waar je graag komt in Turkije?

‘Ja, absoluut! Istanbul, de enige stad ter wereld die op twee continenten ligt, blijft voor mij magisch: een stad waar je je nooit verveelt en waar elke wijk een ander verhaal vertelt. Omdat ik daar vaak kom, begint mijn dag met een heerlijk ontbijt aan de Bosphorus, gevolgd door een wandeling langs het water. ’s Avonds kies ik er graag voor om nieuwe restaurants uit te proberen, het liefst ook met zeezicht, en soms eindigt de avond in een feestelijke sfeer. Naast de regio waar mijn familie vandaan komt, waar je het pure en authentieke Turkije ervaart, ben ik elke zomer te vinden aan de Egeïsche kust (Bodrum, Alaçatı en Fethiye). De combinatie van beachclubs, mooie baaien en stranden, sfeervolle straatjes en goede restaurants vind ik daar geweldig. Mijn vakantie sluit ik altijd af in Antalya. Veel mensen denken bij Antalya meteen aan luxe resorts, maar ze kennen de andere kant van de stad niet. Antalya heeft veel meer te bieden dan zon, zee, strand en luxe hotels. Zo verblijf ik altijd in het Akra Hotel, dat aan een lange boulevard ligt vol restaurants, cafés en barretjes. In de zomer geniet ik van de zee en de gezelligheid aan de boulevard en in de winter – wanneer ik er rond Kerst ben – maak ik hier urenlange wandelingen om helemaal op te laden voor het nieuwe jaar. Naast deze plaatsen heb ik nog een lange lijst met plekken die ik graag wil bezoeken vanwege de natuur, geschiedenis en natuurlijk de kebab. Turkije heeft 81 provincies, waarvan ik tot nu toe nog maar een derde heb gezien.’







‘Turkije blijft zichzelf vernieuwen,

zonder zijn identiteit te verliezen’







Hoe heb je het toerisme in Turkije zien veranderen en hoe gaat het land zich de komende twintig jaar ontwikkelen?

‘Toen ik jonger was, draaide toerisme in Turkije vooral om zon- en strandvakanties. In de afgelopen jaren heb ik echter gezien hoe het land professioneler en divers is geworden, met meer aandacht voor kwaliteit, beleving, luxe, duurzaamheid en unieke ervaringen. Voor de toekomst verwacht ik dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten, met een grotere focus op duurzaamheid, kleinschalige accommodaties, culturele reizen en lokale ervaringen. Turkije blijft zichzelf vernieuwen, zonder zijn identiteit te verliezen.’

Wat doet Corendon in Turkije anders dan twintig jaar geleden?

‘Waar Corendon vroeger vooral bekendstond om de traditionele zonvakanties, zie je nu veel meer diversiteit in het aanbod: verschillende doelgroepen, nieuwe regio’s en kwalitatief hoogwaardige hotels, appartementen en villa’s. Daarnaast speelt Corendon beter in op de wensen van de reiziger, zoals comfort, beleving en keuzevrijheid. Zo blijft Turkije interessant voor een steeds breder publiek.’

Welke gebieden in Turkije verdienen meer aandacht van Nederlandse vakantiegangers?

‘Er zijn zoveel mooie plekken die nog relatief onbekend zijn en zeker meer aandacht verdienen, zoals de Lycische kust. Deze kust tussen Fethiye en Antalya laat een ruiger en karakteristieker Turkije zien. Denk aan turquoise baaien, kleine dorpen zoals Kaş en Kalkan, en iconische plekken als Xanthos en Myra, beroemd om de indrukwekkende rotsgraven en de kerk van Sint-Nicolaas, evenals het gezonken dorp Kekova. Voor wie strand en cultuur wil combineren, is Patara dé plek, terwijl Ölüdeniz vooral bekendstaat om de blauwe lagune en het paragliden. Actieve reizigers kiezen voor de wereldberoemde Lycische wandelroute of een tocht door de Saklıkent-kloof. Ook de Egeïsche kust (van İzmir tot aan Marmaris), waar cultuur en kustlijn samenkomen, biedt indrukwekkende bezienswaardigheden. Hier liggen eeuwenoude ruïnes in de antieke stad Efeze, het theater van Pergamon, de kalkterrassen van Pamukkale en de overblijfselen van Hierapolis, Priëne en Didim. Minder bekend, maar minstens zo aantrekkelijk, zijn het Bafameer met zijn vissersdorpjes en het bergdorpje Şirince, bekend om zijn zelfgemaakte fruitwijn en traditionele huizen. Het is een regio waar geschiedenis en authenticiteit de boventoon voeren. Buiten het Corendon-aanbod staan op mijn persoonlijke lijstje ook de Zwarte Zeekust, met haar groene landschappen, en Oost-Anatolië, waar geschiedenis, cultuur en gastronomie (kebab) samenkomen. Voor reizigers die iets anders zoeken dan de bekende badplaatsen, zijn alle bovengenoemde plaatsen echte parels. Tijdens mijn studiereizen naar Turkije stel ik bewust een divers programma samen, zodat reisprofessionals ook de minder bekende kant van het land leren kennen. De mensen die met mij zijn mee geweest op studiereis, weten inmiddels dat Turkije veel meer te bieden heeft dan luxe resorts en de standaard highlights, zoals een bazaar of een historisch centrum. Ik laat graag ook de andere kant van Turkije zien, bijvoorbeeld plekken waar locals komen, waar je de gemoedelijke sfeer van Turkije ervaart.’







‘Wat Turkije zo bijzonder

maakt, is de veelzijdigheid’







Het gaat in het nieuws regelmatig over de prijsstijgingen in Turkije. Merk je dit aan de boekingen?

‘Prijsstijgingen zijn zeker merkbaar, maar ik zie dat Turkije nog steeds geliefd blijft door de goede all-inclusive formules die de hotels hanteren. Over het algemeen blijft Turkije een bestemming met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Veel Nederlanders kiezen nog steeds voor Turkije vanwege de service, het comfort en de kwaliteit die zij ervoor terugkrijgen. Het gevoel van zorgeloosheid, comfort en gastvrijheid weegt voor velen zwaarder dan een eventueel prijsverschil. Daarom zien we dat dit geen doorslaggevende reden is om Turkije links te laten liggen.’

Welke tips heb je als het gaat om het boeken van een reis naar Turkije?

‘Mijn advies aan reisprofessionals is om Turkije niet als één product te benaderen. De verschillen per regio zijn groot, er is echt voor ieder wat wils. Door goed te luisteren naar de wensen van de klant en verder te kijken dan de bekende resorts, kun je echt waarde toevoegen en een reis samenstellen die past bij de reiziger. Heb je tips nodig? Dan ben je uiteraard altijd van harte welkom bij mij!’

