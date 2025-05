Club Med heeft 2024 afgesloten met een omzetgroei van 7%.De groei kwam vooral door de sterke vraag naar all-invakanties, de populariteit van wintersport en de overstap naar een volledig premiumaanbod.

Foto: Club Med Cherating Beach, Maleisië.

Sinds april 2024 biedt Club Med alleen nog maar vakanties aan in Premium Resorts of in het luxesegment, de zogenaamde Exclusive Collection. Ook bestaande resorts kregen een opknapbeurt, zoals in Marokko, Griekenland en Tunesië.

Vooruitgang

CEO Henri Giscard d’Estaing noemt 2024 een kantelpunt: “Met de volledige transformatie van ons resortaanbod, dat nu voor 100% uit Premium of Exclusive Collection bestaat, realiseren we een unieke herpositionering binnen de hotelwereld van de voorbije twintig jaar.” Club Med groeide verder in Azië en Amerika. In Japan en Brazilië kwamen er opvallend veel nieuwe klanten bij. Ook in China boekte het bedrijf vooruitgang, ondanks de trage economie daar. Voor de eerste helft van 2025 ziet Club Med opnieuw groei, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Er staan ook nieuwe resorts op de planning in Maleisië, Zuid-Afrika en Oman.