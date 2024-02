Club Med heeft aangekondigd nieuwe resorts te willen openen en flink wat resorts te gaan renoveren.

Club Med onthulde aan de Engelse vakpers de opening van elf nieuwe resorts in de komende jaren. De aftrap wordt gegeven met het Vittel Ermitage resort in Noordoost-Frankrijk in juli, gevolgd door openingen in de Franse Alpen en China in december. Voor 2025 staan er openingen gepland in Maleisië en Brazilië, met nog eens zes locaties, waaronder Tinley Manor in Zuid-Afrika, waarvan de details nog bevestigd moeten worden.

Renovaites

Daarnaast staat Club Med op het punt om nog eens tien resorts te renoveren in de komende twee jaar, te beginnen met locaties in Tunesië, Marokko en Turkije in april, en later in Griekenland in juli. Renovaties zijn ook gepland in Brazilië, Mexico, de Dominicaanse Republiek, Martinique en Thailand in 2025.

Club Med Nederland

In 2023 werd Darina Babilyuk benoemd tot nieuwe Country Manager van Club Med Nederland. Linda Kromhout, die ruim 24 jaar bij Club Med werkt, is als Sales Manager het gezicht van Club Med voor de reisbranche in Nederland.