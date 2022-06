Code rood en avondklok op Curaçao door tropische storm

Deel dit artikel

Op Curaçao is code rood afgegeven en is er vanaf woensdagmiddag 16.00 uur tot nader orde een avondklok van kracht in verband met de naderende tropische storm.

“We werken intensief aan de voorbereidingen om ons eiland te beschermen tijdens de passage van de tropische storm”, aldus de Curaçaose premier Gilmar Pisas. Alle bedrijven moeten vanaf 15.00 uur sluiten.

Mensen die in de kuststrook wonen wordt geadviseerd om tijdens het passeren van de storm een ​​andere verblijfplaats te zoeken. Alle evenementen en activiteiten worden geannuleerd op 29 en 30 juni.

Woensdag om 10.00 uur wordt de Emmabrug verwijderd. Er zijn opvanghuizen voor mensen die hun eigen huis niet vertrouwen en geen andere plek hebben om naar toe te gaan. De Kustwacht adviseert booteigenaren om hun boot op een veilige plek achter te laten. Easy FM 97.9 wordt vanaf vandaag de noodradio.

De minister-president roept mensen op zo min mogelijk de straat op te gaan om hulpdiensten de gelegenheid te geven hun werk uit te voeren.

Author Arjen Lutgendorff