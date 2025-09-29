De Spaanse Meteorologische Dienst (AEMET) heeft code rood afgegeven vanwege hevige regenval in de provincies Tarragona, Castellón en Valencia. Er wordt verwacht dat de neerslag tot 180 liter per vierkante meter kan oplopen in slechts drie tot vier uur, wat wordt beschouwd als een “uiterst gevaarlijke situatie” voor de bevolking.

In de kustgebieden van Spanje zijn wegen afgesloten, rijden er geen treinen en blijven scholen dicht. Volgens de Spaanse weerdienst AEMET zal de hevige regenval nog minstens tot dinsdagavond aanhouden. Het extreem weer wordt veroorzaakt door de restanten van ex-orkaan Gabrielle, die afgelopen weekend over de Azoren en Portugal trok. De Spaanse premier, Pedro Sánchez, heeft de burgers opgeroepen extra voorzichtig te zijn en de aanwijzingen van de hulpdiensten strikt op te volgen.

De provincies Valencia, Castellón en Tarragona worden het zwaarst getroffen door de stortbuien. Het land leeft met extra waakzaamheid, nog steeds onder de indruk van de overstromingen in Valencia van vorig jaar, waarbij 235 mensen omkwamen en grote schade werd aangericht.

De brandweer moest meerdere keren uitrukken om huizen te controleren en omgevallen bomen te verwijderen. Werknemers die door de weersomstandigheden niet naar hun werk kunnen, hebben volgens de Spaanse regering recht op betaald verlof.