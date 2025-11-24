Als senior reisspecialist dacht ik natuurlijk vooraf precies te weten wat me te wachten stond in Rabat: woestijnachtige hitte, Marokkaanse chaos op de weg en hier en daar wat achterstallig onderhoud van de lokale OMRIN. Met dat beeld stapte ik het vliegtuig in, richting een voor mij onbekende bestemming. Maar wie van 13 tot 16 november het ANVR-congres bezocht, weet inmiddels beter: Rabat heeft ons allemaal verrast. En niet zo’n beetje ook.

De toon werd direct gezet. Na een uitstekend ontbijt op Schiphol deden ANVR-directeur Frank Radstake, Transavia-CEO Marcel de Nooijer en de Marokkaanse ambassadeur Mohamed Basri de aftrap. Met de splinternieuwe, stille Airbus A321neo vlogen we naar Rabat, een toestel zó nieuw dat ik bijna uit beleefdheid m’n schoenen wilde uitdoen. Het geluid van deze kist, in de oude HV-kleuren gespoten, bleek net zo stil als het volume tijdens de openingsspeech op Schiphol. Vanaf dit najaar vliegt Transavia twee keer per week naar Rabat, en ik kan inmiddels bevestigen: het is een absolute citytripaanrader.

Aangekomen in Rabat begon het programma meteen op stand. In de tuin van de Nederlandse ambassadeur Dirk Jan Nieuwenhuis werden we ontvangen alsof we onderdeel waren van een koninklijke delegatie. De glazen geperste witte druiven stroomden rijkelijk, net als ons nationale ‘groene water’ van Freddy H. Vanaf het eerste moment leek de organisatie constant op de ontzorg-knop te drukken. Rabat zelf bleek direct al verrassend anders dan mijn vooroordelen: brandschoon, veilig, elegant en met een bevolking die gastvrijheid als nationale sport lijkt te beoefenen.

Inhoudelijk stond het congres net zo stevig als de ontvangst. De line-up was er één waar je met plezier je bed voor uit komt, met als hoogtepunt de bijdrage van Ahmed Aboutaleb, die zichtbaar trots was op de aandacht voor zijn geboorteland. Arjen van Hijum veranderde het podium moeiteloos in een podium van Boom Chicago en liet de zaal achter met kaakkramp van het lachen. Eppo van Nispen tot Sevenaer zorgde vervolgens voor een heerlijke mix van ‘mindf*ck’ en humor. Zijn oproep om bij terugkomst weer ouderwets het ‘landingsapplaus’ te herintroduceren werd massaal opgevolgd bij terugkomst in Amsterdam, tot verbijstering van een paar collega’s die, door de late uurtjes dat deel van het ochtendprogramma kennelijk hadden gemist.

De College Tour was een ander hoogtepunt. Arjan Kers deed Twan Huys verbleken en Günay Uslu bewees dat haar neefjes Cor en Don een ‘Grande dame’ hebben weggekaapt uit Den Haag. Twee zwaargewichten uit de touroperator-wereld, vol respect voor elkaar, op één podium: een schoolvoorbeeld van verbinding. Zeer inspirerend.

En dan de retail. Laat ik het luid en duidelijk zeggen: Retail hóórt op een ANVR-congres aanwezig te zijn. Niet als bijzaak, niet als optie, maar als essentieel onderdeel van de sector. De retail-podiumsessie van John, Justin, June, Joyce, Leonie en Gerda brachten precies wat onze branche vaak nodig heeft: menselijkheid, relativering, humor en een vorm van nuchtere realiteit waar iedere congreszaal vrolijk van wordt. Met alle respect, waarmee ik niets te kort wil doen aan de overige sprekers uiteraard, maar zij herinnerden ons eraan dat zaken doen in de reissector boven alles people business is. Dat vertrouwen, plezier en persoonlijk contact de echte motor zijn achter onze industrie. Dat je met genoeg energie zelfs ijsklontjes kunt verkopen aan een Eskimo. Daarom mijn oprechte oproep: Retail, kom alsjeblieft in grotere getalen naar de volgende congreseditie. Jullie aanwezigheid maakt het congres completer, evenwichtiger. Bovendien was de horeca van Rabat zeer content met onze aanwezigheid.



Culinair zat er hier en daar nog wel een dingetje in. Laten we zeggen dat de buffetten hier en daar zo innovatief waren dat de tafeldiscussies levendiger waren dan het diner zelf. De gala-avond van KLM maakte veel goed; met een knaller van een afterparty zette de KLM-DJ de zaal volledig op z’n kop. Hulde aan de KLM voor een topavond.



Wat minstens zo duidelijk werd tijdens deze dagen: de ANVR bewees opnieuw haar meerwaarde. Inhoud, structuur en een organisatie die stond als een huis. Frank Radstake, Hanita van der Meer en alle ANVR-collega’s verdienen daarvoor alle lof. Bij deze! ANVR bedankt, organisatie bedankt, sponsoren bedankt, deelnemers én Rabat bedankt. Het waren vier fantastische dagen. Wat mij betreft tot volgend jaar!



Erik van der Waard

Internoord Travel Group