Het reisbureau is terug van weggeweest en dat is met name te danken aan Gen Z, de keuzestress die online boeken veroorzaakt en het organiseren van de perfecte Insta-reis. Verschillende media schrijven er vandaag over.

De Telegraaf publiceerde vandaag een artikel over ‘het reisbureau’ waarop andere media al snel volgden. Zo ging Hart van Nederland de straat op en vroeg passanten of zij weleens bij het reisbureau boeken.

In het Telegraaf-artikel komt Aage Dünhaupt, Hoofd Communicatie van de TUI Group aan het woord. “Een ticket voor een weekendje weg naar Mallorca boekt men wel zelf. Maar we zien een nieuwe trend, waarbij de Gen Z iets op Instagram of TikTok ziet dat zich niet eenvoudig laat boeken en zoeken dan een reisspecialist op om precies datgene te regelen dat helemaal ’Insta’ is”, aldus Dünhaupt.

Ook de NOS besteedt op NOS Stories aandacht aan de trend dat jongeren vaker via het reisbureau boeken.