Contactloos parkeerkosten betalen via QR-code op Schiphol

Parkeerders op Schiphol kunnen nu contactloos hun parkeerkosten betalen door de QR-code op hun parkeerkaart te scannen met hun mobiele telefoon. Schiphol Parking, de officiële parking van Amsterdam Airport Schiphol, is de eerste in Nederland die haar klanten deze service aanbiedt.

Het betreft een pilot die Schiphol aanbiedt op P1 Kort Parkeren en de personeelsparkeergarage P12. De service versnelt het afrekenproces omdat parkeerders niet meer langs de parkeerautomaat hoeven maar contactloos kunnen betalen via hun eigen mobiele telefoon. Naast dat het zorgt voor gemak, hoeft de reiziger niet meer in de rij te staan voor de parkeerautomaat.

We zien dat door corona het gebruik van QR-codes een enorme vlucht heeft genomen. Een ontwikkeling waar we als Schiphol Parking graag op inspelen door onze parkeerders de mogelijkheid te bieden digitaal en dus contactloos hun parkeerkaartje te betalen. Zo dragen we bij aan een snel, veilig en gemakkelijk vervolg van je reis”, aldus Dieme Ketel (Sr. manager Parking & Mobility Services bij Amsterdam Airport Schiphol).

iDeal

Reizigers worden na het scannen van de QR-code direct naar iDeal geleid waar zij de betaling in orde kunnen maken. Er is dus geen app of registratie nodig. Na de pilotperiode evalueert Schiphol in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten. Schiphol Parking is de officiële parking van Amsterdam Airport Schiphol en – met uitzondering van Valet Parking – de enige aanbieder van parkeerproducten op de luchthaven zélf en dichtbij bij de terminal.

