Corendon bestaat 25 jaar en gaat dat groots vieren met een jaar vol festiviteiten. Wat ooit begon als een kleine touroperator met reizen naar Turkije, is uitgegroeid tot een toonaangevende reisorganisatie met een eigen luchtvaartmaatschappij en hotels in Nederland, Turkije en op Curaçao.

Het jubileumjaar zit vol spectaculaire events en bijzondere verrassingen. CEO Gunay Uslu: “Reizen gaat over vrijheid, over grenzen verleggen, over dromen waarmaken. Dat is precies wat Corendon de afgelopen 25 jaar heeft gedaan, en wat we blijven doen. Je verjaardag vier je niet alleen. Daarom delen we cadeaus uit en organiseren we allerlei activiteiten voor trouwe klanten, onze partners en medewerkers. Zo’n bijzonder jaar verdient immers een bijzondere invulling”.

Bloemen en prijzen

Wie jarig is, trakteert. Dat doet Corendon op zijn eigen unieke wijze, in samenwerking met niemand minder dan tattookoning Henk Schiffmacher. De vermaarde artiest ontwierp speciaal voor deze gelegenheid een vaas die – natuurlijk met een Corendon-boeket – bezorgd wordt bij trouwe klanten en relaties. En dit is nog maar het begin: de samenwerking krijgt een verrassend vervolg, maar daarover later meer. Bij Corendon is de sky immers nooit de limit.

Spectaculaire show

De klant staat natuurlijk ook dit jubileum centraal. Gedurende het hele jaar worden speciale acties georganiseerd waarbij fantastische prijzen te winnen zijn en waar iedereen aan mee kan doen. Ook verschijnt in september een speciale editie van het Corendon Magazine, gewijd aan 25 jaar reizen, ontdekken en vernieuwen. We gaan ook de grens over: we werken aan een spectaculaire show in het antieke amfitheater van Didim in Turkije, waar bekende artiesten zullen optreden.

25 goede doelen

Het jubileum is ook een moment om iets terug te geven. Daarom zet de reisorganisatie zich in 2025 op verschillende manieren in voor 25 goede doelen. Dat kunnen organisaties zijn waar Corendon of medewerkers mee verbonden zijn, of bijzondere projecten op de plekken waar het bedrijf actief is. Wie niets wil missen, kan de festiviteiten volgen op corendon.nl/25jaar en via de sociale kanalen van Corendon Instagram LinkedIn.