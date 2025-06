Corendon en Prijsvrij Vakanties en D-reizen gaan opnieuw samenwerken. Het volledige reisaanbod van Corendon – inclusief de labels By June, Stip Reizen en GOfun – is voortaan boekbaar via de websites van beide reisagenten en in de winkels van D-reizen.

Klanten profiteren van het gemak van boeken via vertrouwde kanalen én van de zekerheden die horen bij reizen met Corendon. Boekingen via Prijsvrij Vakanties en D-reizen vallen onder de voorwaarden en garanties van Corendon. De samenwerking volgt op een regeling die is getroffen na een zakelijk verschil van inzicht. In de periode daarna zijn in goed overleg afspraken gemaakt over een gezamenlijke toekomst. De nieuwe agentuurovereenkomst markeert het begin van een hernieuwde commerciële samenwerking waarin reizigers centraal staan.

Zichtbaarheid

Martin de Boer, Commercieel Directeur Corendon: “We zijn blij dat we nu vooruit kunnen kijken. Prijsvrij en D-reizen zijn sterke spelers met een breed bereik en een klantgerichte aanpak. Door onze krachten te bundelen, vergroten we onze zichtbaarheid en maken we het voor nóg meer mensen eenvoudig om een Corendon-vakantie te boeken. Het is een mooi moment om ons samen op de toekomst te richten.”

Unieke combinatie

Marc van Deursen, CEO Prijsvrij Vakanties en D-reizen: “We hebben in het verleden altijd prettig samengewerkt. Ik ben dan ook verheugd dat we de tijd hebben genomen om elkaar opnieuw te leren kennen met als resultaat deze hernieuwde samenwerking. Corendon is een prachtig reisbedrijf met een unieke combinatie van eigen hotels en luchtvaartmaatschappij. Door Corendon toe te voegen aan ons aanbod krijgen onze klanten toegang tot deze unieke producten en diensten. Corendon versterkt onze positie als één van de grootste en meest toegankelijke aanbieders van vakanties in Nederland. Onze klanten profiteren direct van een nóg ruimer aanbod tegen scherpe prijzen.”

Extra keuze

De samenwerking is inmiddels van kracht. Boekingen via Prijsvrij.nl en D-reizen.nl zijn per direct mogelijk. Het volledige portfolio van Corendon, inclusief thematische labels als GOfun en By June, is nu dus ook via Prijsvrij.nl en D-reizen.nl te vinden. Voor klanten betekent dat extra keuze, betrouwbare boeking en het gemak van vertrouwde servicekanalen.