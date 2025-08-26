Corendon kondigt een exclusieve samenwerking aan met Mondi Beach Club Curaçao. Vanaf nu ontvangen gasten die verblijven in een van de Corendon-hotels op het eiland gratis toegang tot de beachclub, inclusief het gebruik van een strandbedje. Normaal kost dat USD 30 per dag.

Mondi Beach Club, gelegen in Otrobanda, combineert een ontspannen Caribische sfeer met moderne luxe. Bezoekers genieten er van een prachtig uitzicht op de Caribische zee een stijlvol zwembad en een levendige ambiance met live muziek. De keuken, onder leiding van chef Justin Niessen, biedt een verrassende fusion van lokale en internationale smaken en maakt Mondi tot een van de meest geliefde hotspots van Curaçao.

Kosteloos

Corendon biedt meerdere accommodaties op Curaçao aan, waaronder het Livingstone Jan Thiel Beach Resort, Mangrove Beach Corendon Curacao All-Inclusive Resort (Curio by Hilton), The Rif at Mangrove Beach Curio Collection en The Ritz Village. Gasten van al deze resorts kunnen tijdens hun verblijf kosteloos gebruikmaken van de faciliteiten van Mondi Beach Club. De toegang geldt op vertoon van het Corendon-boekingsformulier en is op basis van beschikbaarheid.