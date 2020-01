Corendon nationaal partner Eurovisie Songfestival 2020

Corendon is één van de officiële nationale partners van het Eurovisie Songfestival 2020. De touroperator organiseert de komende maanden verschillende acties in Nederland en België waarbij klanten van Corendon tickets kunnen winnen voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in mei 2020.

Dick Gussen, Marketing- en Brandmanager: “We zijn er trots op dat Corendon een bijdrage mag leveren om miljoenen mensen door middel van muziek met elkaar te verbinden. Deze unieke kans om nationaal partner van het Eurovisie Songfestival te zijn, hebben we dan ook met beide handen aangegrepen. Het thema van dit jaar Open Up past goed bij Corendon omdat wij onze klanten door middel van reizen, andere landen en daarmee ook andere culturen laten ontdekken. Daarnaast past deze samenwerking ook goed bij ons vanwege de diversiteit binnen onze eigen organisatie. Een doel dat het Songfestival ook nastreeft.”

Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020, is blij met Corendon als nationaal partner: “Corendon heeft het Eurovisie Songfestival 2020 én het thema Open Up met veel enthousiasme omarmd. Daarmee dragen ze bij aan onze ambitie om internationaal een prachtig visitekaartje af te geven namens heel Nederland.”

Eurovisie Songfestival-vliegtuig

Via de social media kanalen en de websites maakt iedere Corendon-klant kans op tickets om in Rotterdam één van de negen shows van het Eurovisie Songfestival te bezoeken. Volgens Gussen dé manier om de Nederlandse- en Belgische inzending van dichtbij aan te kunnen moedigen. “Daarnaast zijn de winnaars ook onze gast in het speciale Eurovision Village in Rotterdam om te genieten van bijzondere activiteiten.” Niet alleen de touroperator maar ook Corendon Dutch Airlines maakt deel uit van het partnerschap. “Om dit te bekrachtigen zullen wij binnenkort één van onze toestellen omdopen tot een heus Eurovisie Songfestival-vliegtuig,” zegt Gussen. Alle activiteiten van Corendon rondom het Eurovisie Songfestival zijn te vinden op corendon.be/eurovision en corendon.nl/eurovision.

