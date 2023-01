Corendon rechtstreeks naar Gazipasa vanaf Amsterdam

Deel dit artikel

Vakantiegangers die deze zomer naar het Turkse Alanya op vakantie gaan, kunnen vanaf 23 april 2023 vanaf Amsterdam rechtstreeks vliegen naar de nabij gelegen luchthaven Gazipasa. Het vliegveld ligt op 45 minuten van de populaire badplaats. Drie keer per week – op dinsdag, donderdag en zondag – vliegt Corendon Dutch Airlines er vanaf Amsterdam rechtstreeks naar toe.

Atilay Uslu, oprichter van Corendon: “We merken dat onze klanten ook enthousiast zijn over deze nieuwe vliegroute. In een paar dagen tijd hebben al ruim tweeduizend reizigers hun vakantie naar Alanya geboekt met Gazipasa als luchthaven van aankomst. Wij zijn dan ook de enige luchtvaartmaatschappij die direct vliegt op deze luchthaven. Hiermee verminderen we de transfertijd naar de hotels en resorts in Alanya zodat onze klanten nog langer van hun vakantie kunnen genieten.”

Alanya is gelegen aan de Turkse Riviera ten oosten van de badplaatsen Side en Antalya. De keuze aan accommodaties in de badplaats is ruim: er is een afwisselend aanbod te vinden van zowel resorts als kleinschalige hotels en appartementen. En er zijn zowel drie-, vier-, als vijfsterrenhotels te vinden waar gasten kunnen genieten van het all-inclusive concept. Club Paradiso en Long Beach Resort & Spa Deluxe zijn zeer populair bij de families met kinderen. Het Kahya hotel ligt aan het Cleopatrastrand op loopafstand van het levendige centrum met veel winkels, bars en restaurants. Vakantiegangers die op zoek zijn naar ultieme luxe kunnen verblijven in Kirman Hotels Leodikya. Daarnaast is de populaire hotelketen Eftalia ook in Alanya in het aanbod te vinden.

Alanya met aankomst op luchthaven Gazipasa is nu al boekbaar. Het complete aanbod is te vinden op corendon.nl/alanya.

Author Sharon Evers