Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 zijn eerste editie beleeft in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, heeft een nieuwe sleutelspeler aan zich weten te binden: Corendon doet als deelnemer mee aan het consumentenevent. De reisorganisatie is daarmee een van de grote namen uit de branche die actief meebouwt aan dit nieuwe reisplatform.

Dick Gussen, Directeur Brand & Media Partnerships bij Corendon, licht de keuze toe: “Wij geloven in het directe contact met de reiziger. Het Vakantie Festival is een nieuw initiatief wat we willen ondersteunen. Het geeft ons de mogelijkheid om Corendon en haar bestemmingen op een inspirerende manier onder de aandacht te brengen bij potentiële vakantiegangers. Wij gaan ervan uit dat de sfeer, opzet en timing van het event goed aansluiten bij hoe wij de markt willen benaderen. We zijn dan ook enthousiast om hier vanaf het begin bij te zijn.”



T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival, benadrukt het belang van deze deelname: “Dat een speler als Corendon zich aansluit bij het Vakantie Festival, is voor ons van enorme waarde. Zij behoren tot de meest zichtbare en invloedrijke reisorganisaties in Nederland. Hun keuze om hieraan deel te nemen zegt veel over het geloof in het concept en bevestigt dat het festival serieus genomen wordt binnen de branche.”

Ook mede-oprichter Frits Kuijper reageert positief: “Corendon weet als geen ander hoe je de vakantiedroom tastbaar maakt. Hun aanwezigheid maakt het festival sterker, completer en aantrekkelijker voor de bezoeker. We kijken uit naar de samenwerking.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt reisaanbieders, bestemmingen en consumenten samen in een inspirerende setting vol advies, entertainment en reisinspiratie. De komende weken worden nog meer toonaangevende deelnemers bekendgemaakt.

Benieuwd naar de deelname mogelijkheden? www.vakantiefestival.com/info

De volgende partijen hebben hun deelname aan het Vakantie Festival 2026 al bevestigd:

Prijsvrij & D-reizen, CroisiEurope, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Zeetours Cruises, Justcurious, Avila Reizen, Curaçao Tourist Board, Just be Travellers, Le Beau Reizen, Travel Legends, LionsDive Beach Resort Curaçao, Avila Beach Hotel Curaçao, BlueFinn Charters (Curaçao), Scuba Do (Curaçao), X-Over en Excap.