Corendon heeft zijn eerste vlucht met eigen toestel naar Bonaire feestelijk ingeluid. De vlucht landde om 19:05 uur lokale tijd op Flamingo International Airport. De nieuwe route, die Bonaire verbindt met Nederland, biedt passagiers de mogelijkheid om elke zondag en woensdag naar het eiland te vliegen, in combinatie met een tussenstop op Curaçao.

Op de welkomstceremonie werden speeches gehouden door Clark Abraham (gedeputeerde Economische Zaken & Toerisme), Miles Mercera (CEO Tourism Corporation Bonaire), Maarten van der Scheer (CEO van Bonaire International Airport) en Gunay Uslu (CEO van Corendon).

De toevoeging van Bonaire aan het Corendon-netwerk biedt reizigers niet alleen meer mogelijkheden om het Caribische gebied te verkennen, maar opent ook de deur naar een waar paradijs. “Het afgelopen jaar zagen we al een grote vraag naar onze vluchten naar Curaçao”, vertelt Gunay Uslu, CEO van Corendon. “Met Bonaire erbij brengen we het aanbod naar een nieuw niveau. Het eiland staat bekend om zijn natuur, adembenemende stranden en de schitterende azuurblauwe zee. Voor snorkel- en duikliefhebbers is het eiland een droom, met een onderwaterwereld vol kleurrijk koraal en tropische vissen.”

De lancering van de vluchten naar Bonaire valt samen met het 1-jarig jubileum van Corendons eigen vluchten naar Curaçao op 3 november 2024. In het afgelopen jaar heeft Corendon duizenden passagiers naar de Caribische bestemming vervoerd en continu gewerkt aan het optimaliseren van de dienstverlening. In totaal werden er afgelopen jaar 224 retourvluchten uitgevoerd naar Curaçao, met gemiddeld 4,3 vluchten per week.



Om aan de toenemende vraag naar comfort te voldoen, heeft Corendon geïnvesteerd in extra services aan boord. Passagiers kunnen gebruikmaken van een ‘Only Adult’-gedeelte, beschikbaar voor reizigers vanaf 16 jaar. Daarnaast is de Comfort Class geïntroduceerd, waar een lege middenstoel extra ruimte en privacy biedt, samen met aanvullende services aan boord.