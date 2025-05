Uit een peiling onder bezoekers van de Corendon-website blijkt dat meer dan de helft (ruim 50%) van de Nederlanders hun vakantiegeld gebruikt voor een zomervakantie. Tegelijkertijd ziet Corendon een forse stijging in het online zoekverkeer: termen als ‘vakantiegeld’, ‘last minutes juli’ en ‘last minutes augustus’ worden miljoenen keren ingevoerd.

Deze combinatie van financiële ruimte en reislust zorgt voor een duidelijke piek in boekingen. Inmiddels heeft 40% van de ondervraagden al geboekt, terwijl veel anderen nog wachten op het moment dat het vakantiegeld daadwerkelijk op de rekening staat. Om die groep tegemoet te komen, biedt Corendon een flexibele regeling: klanten kunnen nu hun vakantie vastleggen en pas aanbetalen zodra het vakantiegeld is gestort.

Flexibele aanbetaling

“De behoefte aan een zonzekere zomer is groot,” zegt Gunay Uslu (CEO van Corendon). “We zien dat mensen bewust hun vakantiegeld reserveren voor een reis en daar nu massaal mee boeken. Met onze flexibele aanbetaling maken we het voor iedereen makkelijker om er op tijd bij te zijn, zonder meteen in de buidel te hoeven tasten.” De reisorganisatie ziet jaarlijks een toename in zoekverkeer rond de uitbetaling van het vakantiegeld, maar de piek is dit jaar opvallend hoog. Zo wordt er in mei alleen al ruim 1,6 miljoen keer gezocht op ‘vakantiegeld’, en samen meer dan 6 miljoen keer op combinaties als ‘last minute juli’ en ‘last minute augustus’.

Bestemmingen

De meeste boekingen gaan naar zonzekere favorieten als Griekenland, Turkije en Spanje. Ook verre bestemmingen als Curaçao en Egypte doen het goed. De gemiddelde besteding per persoon bedraagt dit jaar zo’n 1.300 euro, inclusief zaken als bagage en transfers.