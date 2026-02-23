Corsica is ruig, puur en verrassend dichtbij. Travelpro spreekt met Katja Landeweerd van SkiMaquis/OntdekCorsica. Volgens haar is het eiland dé kans voor reisprofessionals die kwaliteit en authenticiteit zoeken.

Wat maakt Corsica voor jou een bijzondere bestemming?

‘Corsica is groots en intens tegelijk. En verrassend dichtbij. Na maar twee uur vliegen ben je in een totaal andere wereld. Een zonzekere bestemming met een relaxed tempo, goed eten, veel cultuur en natuur, ideaal voor vakanties in het voorjaar, de zomer en het najaar. Met bijna duizend kilometer kustlijn wisselen ruige rotskusten, tropisch ogende stranden, rode rotsformaties en witte kliffen elkaar in hoog tempo af. Daarachter ontvouwt zich een verrassend binnenland met canyons, bergmeren, naaldwouden, eeuwenoude kastanjebossen en watervallen. Je kunt er actief zijn en ontspannen, vaak op één en dezelfde dag. Voeg daar de kruidige geur van de maquis en de trotse, maar warme Corsicanen aan toe en je krijgt een bestemming die blijft prikkelen. Corsica is geen plek waar je alleen verblijft, het is een eiland dat je ervaart.’

Hoe zou je Corsica positioneren ten opzichte van andere Mediterrane bestemmingen?

‘Ten opzichte van Mallorca biedt Corsica een minder massale en meer avontuurlijke reiservaring. Mallorca is veelzijdig en toegankelijk, met een goede balans tussen natuur, cultuur en comfort, maar kent ook duidelijk drukkere en meer ontwikkelde gebieden. Corsica vraagt iets meer betrokkenheid van de reiziger, maar beloont dat met meer rust, ruigere natuur en een sterk gevoel van vrijheid. Ibiza daarentegen is veel sterker gericht op lifestyle, uitgaan en een uitgesproken sfeer. Hoewel het eiland ook rustige en mooie kanten kent, ligt de focus minder op afwisseling en ontdekking dan op beleving binnen een beperkt kader. Corsica is juist breed en gelaagd. Zee, bergen, dorpen en outdoor-activiteiten wisselen elkaar voortdurend af. Vergeleken met de Franse Middellandse Zeekust is Corsica rustiger, minder stedelijk en landschappelijk veel gevarieerder. Geen lange boulevards en stedelijke drukte, maar een eiland waar natuur en authenticiteit de boventoon voeren. En in vergelijking met Sardinië en Sicilië is Corsica compacter en ruiger. De afstanden zijn korter, de contrasten groter en het eiland voelt intens en puur. Waar Sicilië sterk cultureel en historisch is, blinkt Corsica vooral uit in natuur, bergen en buitenleven. Ten opzichte van Griekse eilanden als Kreta en Rhodos is Corsica minder toeristisch ontwikkeld en minder resortgericht. Het eiland is groener, bergachtiger en avontuurlijker, met een sterke eigen identiteit en een duidelijk lokaal karakter. Vergeleken met Cyprus, dat warmer, droger en internationaler is, voelt Corsica Europees, intiem en ongerept. Minder grootschalig, minder gepolijst en juist daardoor persoonlijker en verrassender. Kortom, Corsica is een bestemming voor reizigers die méér zoeken dan zon en zee alleen. Het is een eiland dat je niet consumeert, maar beleeft, en dat maakt het zo bijzonder.’

Praktische tips voor reisprofessionals:

Reistijden: Corsica lijkt klein, maar bergwegen maken afstanden tijdrovend. Gemiddeld rijd je er circa 50 km per uur. Advies: minder locaties, langer verblijf.

Ferry of vlucht: De ferry is ideaal voor reizigers met een eigen auto en veel bagage (dakkoffer, aanhanger). Verder is de ferry geliefd onder motorrijders die graag hun eigen motor mee willen nemen. Vluchten zijn geschikt voor kortere verblijven en fly-drives.

Huurauto: vroeg reserveren is essentieel; een compacte, maar krachtige auto is vanwege het bergachtige karakter van het eiland aan te raden.

Wat maakt Corsica onderscheidend voor Nederlandse reizigers? Welke klantprofielen passen goed?

‘Voor Nederlandse reizigers is Corsica aantrekkelijk omdat het overzichtelijk en dichtbij is, maar toch avontuurlijk aanvoelt. Het eiland leent zich perfect voor ontdekken per auto, met elke paar uur een compleet ander decor.’



Wat zijn de beste periodes om Corsica aan te bieden?

‘De meest prettige reisperiodes zijn grofweg van april tot en met oktober. Vooral mei, juni en september zijn zeer aantrekkelijk: aangename temperaturen, goede beschikbaarheid en een prettige balans tussen levendigheid en rust. Juli en augustus zijn warmer en drukker, maar populair bij gezinnen vanwege schoolvakanties en zee-activiteiten.’

Zijn er aantrekkelijke periodes buiten de piekmaanden?

“Ja, vooral het voor- en najaar zijn ideaal voor reizigers die willen wandelen, rondreizen en culinair willen genieten. Het binnenland is dan comfortabeler qua temperatuur en accommodaties hebben vaak ruimere beschikbaarheid.’

Welke accommodaties zijn populair?

‘Op Corsica is vooral vraag naar verblijven die ruimte, privacy en een lokale uitstraling bieden. Vrijstaande villa’s en appartementen met zwembad blijven favoriet, net als kleinschalige boutiquehotels waar persoonlijke service centraal staat. Daarnaast zijn B&B’s, zoals ferme auberges en sfeervolle chambres d’hôtes, sterk in opkomst. Ook comfortabele campings en glampingaccommodaties winnen terrein, vooral bij reizigers die natuurbeleving willen combineren met comfort. De rode draad: privacy, ruimte en een lokale uitstraling.’

Hoe laat je cultuur, natuur en gastronomie meetellen in het verkoopadvies?

‘Door Corsica als belevenis te verkopen, waarbij verschillende lagen samenkomen. Gastronomie speelt daarin een belangrijke rol, met wijngebieden zoals Patrimonio, lokale markten en authentieke streekproducten zoals kazen en charcuterie. Cultuur komt tot leven in de dorpen van de Balagne, via polyfone zang en regionale festivals die het eiland zijn eigen stem geven. Actieve elementen, van wandelingen en kusttochten tot canyoning en bootexcursies, zorgen voor afwisseling en verdieping. Niet alles hoeft daarbij op losse hoogtepunten gericht te zijn. Juist het natuurlijke ritme van het eiland maakt Corsica zo aantrekkelijk.’

Zie je een groei in duurzame reizen?

‘Ja, vooral in de vorm van kleinschalig verblijf, lokaal eten, minder verplaatsingen en de keuze voor accommodaties die bewust omgaan met water en energie. Reizigers vragen hier vaker expliciet naar, zeker buiten de zomermaanden. Op Corsica voert men het Rispettu-label, het officiële duurzaamheidslabel van Corsica. Dit speelt een steeds belangrijkere rol binnen het toerisme op het eiland. Rispettu betekent letterlijk ‘respect’ in het Corsicaans, en dat is precies waar het label voor staat: respect voor natuur, cultuur en de lokale gemeenschap. Accommodaties en toeristische bedrijven met het Rispettu-label committeren zich aan concrete en controleerbare maatregelen, zoals verantwoord water- en energiegebruik, afvalreductie, het beperken van impact op het landschap en het werken met lokale producten en leveranciers. Het gaat nadrukkelijk niet om greenwashing, maar om praktische stappen die passen bij de kwetsbaarheid van het eiland.’

‘Voor reisprofessionals is het label een waardevol hulpmiddel. Het maakt duurzaamheid tastbaar en uitlegbaar richting klanten die bewuster reizen, zonder dat dit ten koste gaat van comfort of beleving. In de praktijk zien we dat vooral kleinschalige hotels, résidences en bijzondere verblijven het label dragen, wat goed aansluit bij de groeiende vraag naar authentieke en verantwoorde reiservaringen op Corsica. Kortom, Rispettu helpt Corsica aantrekkelijk te houden voor toekomstige generaties en biedt reisagenten een concreet verhaal om duurzame keuzes geloofwaardig te onderbouwen.’

Type reizigers die perfect bij Corsica passen:



– Reizigers die een gevarieerde autorondreis zoeken, met korte afstanden en veel afwisseling.



– Actieve gezinnen die stranddagen willen combineren met natuur- en cultuuruitstapjes.



– Luxe fly-driveklanten die kiezen voor comfort, kleinschalige accommodaties en karakter.



– 50+ reizigers die waarde hechten aan rust, cultuur en een hoog serviceniveau.



– Senioren die voorkeur geven aan georganiseerde rondreizen per luxe touringcar, met comfortabel vervoer, begeleiding en een rustig reistempo.



– Motorrijders die houden van spectaculaire routes, bochtige bergwegen en panoramische uitzichten.



– Wandelaars, variërend van ontspannen routes tot uitdagende tochten zoals de GR20.



– Honeymooners die op zoek zijn naar romantische verwenadressen met natuur, sfeer en privacy.

Wat is je eigen favoriete plek op Corsica?

‘L’Île-Rousse, ofwel Isula Rossa, in de Balagne. In dit stadje komen voor mij alle elementen samen. Fijne stranden op loopafstand, een levendig centrum met een gezellig, schaduwrijk plein (Place Paoli) en een wirwar aan leuke straatjes met dito horeca, zonsondergangen die de lucht elke avond anders kleuren en de nabijheid van sfeervolle heuveldorpen (Pigna). Het is een plek waar je direct in het ritme van Corsica komt.’

Wat kunnen we dit jaar verwachten?

‘De belangstelling voor Corsica verschuift steeds meer richting reizen buiten de drukste zomerweken, waarbij comfort, rust en kwaliteit centraal staan. Reizigers zoeken minder een standaard strandvakantie en juist vaker een reis met inhoud, waarin belevenissen, lokale ontmoetingen en afwisseling een belangrijke rol spelen. Dit vertaalt zich ook in een groeiende populariteit van kleinschalige en bijzondere accommodaties, waar authenticiteit en persoonlijke aandacht vooropstaan. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan duidelijkheid toe. Transparante informatie over reistijden, verwachte drukte en een logische routeopbouw worden steeds belangrijker om verwachtingen goed te managen.’

Welke kansen liggen er voor reisprofessionals?

‘Voor reisprofessionals ligt de kans in goed verwachtingsmanagement en het vertellen van een helder, eerlijk verhaal. Corsica is geen platte strandbestemming, maar een eiland dat je ontdekt, en dat maakt het juist zo aantrekkelijk. Zoals de Corsicanen zelf zeggen: La Corse: on y vient par hasard, on y retourne par amour, vrij vertaald: je komt er toevallig, maar keert terug uit liefde.”