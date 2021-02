Costa Cruises start weer met cruisen op 27 maart

Swabtests voor alle gasten en bemanningsleden, temperatuurcontroles bij het ontschepen en aan boord gaan van het schip, beschermde excursies aan wal, fysieke afstand aan boord en in de cruiseterminals, nieuwe manieren om gebruik te maken van de diensten aan boord, verbeterde sanitaire en medische diensten en gebruik van maskers indien nodig. Met tal van (nieuwe) maatregelen vertrekt het vlaggenschip van de rederij, de Costa Smeralda, op 27 maart aanstaande voor een cruise.

De route voor de Smeralda blijft ongewijzigd en biedt gasten de mogelijkheid om de mooiste Italiaanse locaties te ontdekken dankzij 3- en 4-daagse minicruises, of als alternatief een volledige 7-daagse cruise, waarbij Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napels, Messina en Cagliari worden aangedaan. Vanaf 1 mei zal het schip weer cruises van een week aanbieden in het westelijke Middellandse Zeegebied, waarbij Italië (Savona, Civitavecchia, en Palermo), Frankrijk (Marseille) en Spanje (Barcelona en Palma de Mallorca) zullen worden aangedaan.

De Costa Luminosa zal ook weer cruises gaan uitvoeren met vertrek vanuit Triëst vanaf 2 mei en de volgende dag vanuit Bari. Het gaat om cruises van een week die eindigen in Griekenland en Kroatië. De andere schepen van Costa Cruises zullen naar verwachting tussen eind mei en begin juni weer in de vaart komen, met ongewijzigde routes.

De rederij werkt samen met de nationale en lokale autoriteiten van de landen die zijn opgenomen in de routes van haar schepen buiten Italië. Op alle bestemmingen is het Costa Safety Protocol geïmplementeerd. Het protocol bevat operationele maatregelen met betrekking tot alle aspecten van de cruise-ervaring, zowel aan boord als aan land. Deze zijn volgens Costa Cruises doeltreffend gebleken in de afgelopen maanden van activiteiten.

Alle andere cruises die oorspronkelijk tot eind mei waren gepland en niet in het vandaag bijgewerkte programma zijn opgenomen, zullen worden geannuleerd. Costa is bezig met het informeren van reisagenten en klanten die door de wijzigingen worden getroffen.

