Het Vakantie Festival verwelkomt met CRUISE & STYLE Magazine een bijzondere mediapartner die zich volledig richt op de wereld van cruises. Het glossy magazine, al 17 jaar uitgegeven door eigenaar Rudy Beckx, sluit zich aan bij de eerste editie van het festival dat plaatsvindt van 5 tot en met 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Rudy Beckx (eigenaar van Beckx Media en uitgever van CRUISE & STYLE Magazine) ziet de deelname als een logische stap: ”CRUISE & STYLE richt zich op liefhebbers van cruises die op zoek zijn naar inspiratie, luxe en kwaliteit. Het Vakantie Festival biedt een prachtig podium om deze doelgroep direct te bereiken en hen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van cruisen. Wij geloven in de kracht van dit event en zijn blij daar vanaf het begin deel van uit te maken.”

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is enthousiast over de samenwerking: “CRUISE & STYLE brengt een vleugje exclusiviteit en luxe naar het festival. Het laat zien dat ons evenement niet alleen bestemmingen en reisorganisaties samenbrengt, maar ook de verhalen, media en merken die reizen verrijken. Dit is een waardevolle aanvulling op onze line-up.”

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de betekenis van deze deelname: “De aanwezigheid van een toonaangevend magazine als CRUISE & STYLE onderstreept dat het Vakantie Festival een platform is dat breed wordt gedragen. Het versterkt ons bereik binnen de cruisewereld en biedt bezoekers extra inspiratie om na te denken over hun volgende reis.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.