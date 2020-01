Cruisemaatschappijen cancelen afvaarten China

Om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, hebben onder meer Costa, MSC, Royal Caribbean en Genting Cruise Lines cruiseactiviteiten op het Chinese vasteland en afvaarten vanuit Shanghai per direct gecanceld. Dat melden diverse cruise nieuws-websites.

Costa heeft afvaarten geannuleerd van de Serena voor 25 en 31 januari, de Atlantica op 27 en 31 januari, de Venezia op 26 en 2 februari en de neoRomantica op 25, 30 en 2 februari.

MSC heeft de vierdaagse cruise van de Splendida op 28 januari vanuit Shanghai geannuleerd. De rederij liet middels een verklaring weten: “Vanwege dringende richtlijnen van de Chinese overheid om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, is MSC Cruises verplicht om de aankomende cruise met MSC Splendida op 28 januari te annuleren.”

Royal Caribbean annuleerde de afvaart van de Spectrum of the Seas op 27 januari, die ook gepland stond om te vertrekken vanuit Shanghai. Royal Caribbean liet vrijdag jl. weten dat passagiers die door de Chinese stad Wuhan waren gereisd of daar vandaan kwamen geen toestemming kregen om aan boord te gaan van hun schepen. Het is niet bekend of Royal meer van Spectrum’s afvaarten na vandaag zal annuleren vanwege het virus.

Het coronavirus heeft ten minste 81 mensen gedood, ongeveer 3.000 geïnfecteerd en is verspreid naar tien landen buiten China. Er zijn ten minste 44 bevestigde gevallen buiten China, waaronder in Australië, de VS, Thailand, Japan, Vietnam en Frankrijk.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.