Ze leerden elkaar jaren geleden kennen bij Blokker en kwamen elkaar later opnieuw tegen bij TAD Travel. Niet zo verwonderlijk: Monique werkte bij TAD in Borne en hielp Simone aan een stageplaats bij TAD in Enschede.

Zo kruisten hun wegen zich jarenlang. Inmiddels zijn ze allebei ZRA bij TUI at Home en zijn ze samen veelgeziene, enthousiaste gasten op evenementen en reizen. Bovendien hebben ze een duidelijke mening…

In deze aflevering van de Travelpro’s Podcast praten we met Monique Berkenbosch en Simone Oonk van TUI at Home over de liefde voor cruisen, evenementen en de laatste ontwikkelingen in de reisbranche.

Heb je vragen of opmerkingen over de podcast, laat het dan weten via podcast@travelpro.nl