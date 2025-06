Voor de 23e keer heeft Great Place To Work de Best Workplaces™ van Nederland bekend gemaakt. Tijdens een feestelijke avond in DeFabrique werden 50 organisaties bekroond die volgens hun eigen medewerkers uitblinken in een cultuur van vertrouwen, trots en plezier. CruiseOnline.com Group BV (bekend van CruiseOnline.com, CruiseReizen.nl en WavesOnline.com) is geëindigd op de eerste plek.



Faizal Siddiqui, CEO CruiseOnline.com Group BV: “Ik ben ontzettend trots! Ons bedrijf is gebouwd op de kracht van diversiteit, een team van mensen met verschillende achtergronden, maar één gedeelde basis: onze cultuur. Het is die cultuur die ondernemende mensen aantrekt, die willen samenwerken, persoonlijke aandacht centraal stellen en altijd nét dat stapje extra zetten. Dat zijn ook onze kernwaarden. Met kantoren in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en twee in de Verenigde Staten, een snelgroeiend team, drie ongelofelijk sterke merken én het feit dat we alles zelf bouwen, brengen de nodige uitdagingen met zich mee. Juist daarom is het zo bijzonder dat we in deze fase deze internationaal erkende award mogen ontvangen. From the bottom of my heart: dankjewel. Dankjewel voor wie je bent, wat je doet voor je collega’s, voor onze klanten, reisagenten, leveranciers en voor CruiseOnline Group. Deze award is voor al mijn collega’s.”

Faizal Siddiqui (CEO CruiseOnline.com Group BV) en Sebastiaan Schild (COO CruiseOnline.com Group BV).

Mensen voorop, juist in onzekere tijden

In tijden van geopolitieke spanningen, razendsnelle technologische ontwikkelingen en structurele tekorten op de arbeidsmarkt, zetten de Best Workplaces van 2025 hun mensen voorop. Juist in deze uitdagende context laten deze organisaties zien wat hen onderscheidt: zij blinken uit in wendbaarheid en innovatiekracht. Zo blijkt uit data van Great Place To Work dat de 50 Best Workplaces in Nederland aanzienlijk wendbaarder zijn dan het landelijke gemiddelde (90% versus 61%) en beduidend innovatiever (90% versus 62%). Dit onderstreept hun vermogen om zich succesvol aan te passen aan een snel veranderende wereld, en tegelijkertijd een mensgerichte cultuur te behouden.

Mensgericht leiderschap en vertrouwen

René Brouwers, directeur Great Place To Work Nederland: “In een tijd waarin technologie ons werk steeds meer bepaalt, zijn het mensgericht leiderschap en vertrouwen die het echte verschil maken. De technologie hebben we per slot van rekening allemaal, de mens niet. De organisaties die dat begrijpen, creëren omgevingen waarin mensen zichzelf kunnen zijn, zich gehoord voelen en zich blijven ontwikkelen. Dáár zit de wendbaarheid voor de toekomst, en daarom staan juist deze frontrunners nu op het podium.”