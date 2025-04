De cruisesector groeit gestaag, maar in Nederland blijft het grote publiek nog altijd wat achter. Nico Bleichrodt (Vice President International Sales & Marketing bij Holland America Line) vertelt in gesprek met Travelpro dat hij de toekomst positief inziet. “We moeten de vakantieganger aan het cruisen krijgen.”

Wat is de staat van de cruisesector in Nederland?

“Uit de CLIA-cijfers over 2024, die deze maand zijn gepubliceerd, zal blijken hoe de cruisemarkt dat jaar heeft gepresteerd. Ik merk een enorm positieve vibe. Het gevoel is dat de sector blijft groeien.”

Hoe heeft Holland America Line het gedaan?

“Onze homeport-situatie in Rotterdam heeft ons in 2024 enorm geholpen met vertrekken van zowel de Nieuw Statendam als de Rotterdam. In 2025 liggen beide schepen hier het hele seizoen. Dat is een flinke opvoering van het aantal bedden voor vertrek vanuit Nederland.”

Is er zo veel vraag door Nederlanders of gaat het meer om andere nationaliteiten?

“Allebei. Dit jaar zitten we al bijna vol. Die trend zagen we in 2024 al: mensen boeken eerder, kiezen vaker voor kwaliteit en boeken ook tegen hogere prijzen. Daarnaast boeken veel mensen extra’s bij, zeker Nederlanders. 75% van onze klanten kiest voor het totaalpakket ‘Have it all’. Voor 2025 hebben wij tevens 10 procentpunten meer vroegboekingen dan het jaar daarvoor. Ter vergelijking: eind december 2024 was al 55% tot 60% van de boekingen voor 2025 binnen. Eind 2023 was dat nog 45% voor 2024.”







Hoe komt het dat het zo goed gaat?

“Consumenten hebben in de gaten dat je niet meer kunt rekenen op last-minutes. Kijk maar naar de vliegtickettarieven: je moet vaak vroeg boeken om zeker te zijn van beschikbaarheid én de laagste prijs. Wat bij ons meespeelt, is dat we vorig jaar in juni al helemaal vol zaten voor het zomerseizoen. Nu zien we hetzelfde gebeuren: de eerste vertrekken in mei en juni zitten alweer vol. We willen onze lokale vertrekken voor de rest van het seizoen zo snel mogelijk gevuld hebben, zodat we de focus kunnen verleggen naar volgend jaar. En ook voor 2026 liggen we gigantisch voor op schema.”

Nico Bleichrodt, Nathalie de Ridder, Joy Beune, Joeri Veassen, Yvonne Netz en Anouk Buise.

Jullie hebben dit jaar meer bedden voor vertrekken vanuit Nederland. Zet dat zich voort?

“Dit jaar hebben we 75.000 bedden voor vertrek vanuit Nederland. Volgend jaar zijn dat er zo’n 88.000, en we gaan van 28 naar 36 vertrekken vanuit Nederland. Het seizoen wordt ook langer: nu stopt het meestal in oktober, maar volgend jaar verwachten we ook in het najaar nog veel afvaarten. Zo breiden wij het najaar uit met extra cruises vanuit Rotterdam naar de Canarische Eilanden, Noord-Kaap en Middellandse Zee en blijven wij tot 5 december in Europa. Vertrekken vanuit Nederland doen het ontzettend goed binnen ons totale aanbod. We hebben veel Amerikanen aan boord, maar op de afvaarten vanuit Nederland bestaat 60% tot 70% van de gasten uit Europeanen. Daaronder zitten veel Nederlanders en Belgen, maar ook andere nationaliteiten.”

Welke bestemmingen zijn populair?

“Wat opvalt is dat verre cruises steeds populairder worden, vooral naar Azië en Zuid-Amerika. Onze Azië-cruises waren vroegtijdig volgeboekt, vanuit alle regio’s. Routes als een rondje Japan of van Singapore naar Indonesië zijn enorm in trek.”

Hoe zit het met de prijzen? Is een cruise nog betaalbaar?

“Uiteindelijk bepaalt de consument zelf of een cruise betaalbaar of onbetaalbaar is. Op dit moment is het de trend dat men vroeg boekt en kiest voor een all-inclusive product, dus dat geeft aan dat men voor waarde kiest. Bij onze lokale vertrekken heb je bovendien geen vlucht nodig. Dit jaar startten we vanaf € 1.499 voor acht dagen naar de Noorse fjorden met vertrek vanuit Rotterdam, all-in. Dat is voor een binnenhut, terwijl alleen een los vliegticket al vaak zo’n € 400 tot € 500 kost. De prijzen voor dit jaar zijn overigens gestegen, omdat we vol raken. Ik kan me voorstellen dat sommige consumenten nu al kijken wat dezelfde cruise volgend jaar kost.”

Als je al zo vroeg vol zit, dan had je toch veel meer kunnen verkopen?

“Hoewel onze wereldwijde capaciteit enorm is, hebben wij vooral te maken met interne concurrentie hebben zoals vanuit onze grootste markt Noord-Amerika, waar men vroeg boekt. Nederlanders boeken traditioneel later. Daarom zijn we vorig jaar gestart met een strategie om veel eerder te beginnen met verkopen met veel vroegboekvoordeel. Momenteel staan al onze cruises open voor verkoop tot en met winter 2026-2027, en waarschijnlijk openen we in juni al de verkopen voor zomer van 2027. In tegenstelling tot andere reissectoren werken wij niet per half jaar, maar openen we de capaciteit anderhalf tot twee jaar van tevoren, omdat de routes dan al vastliggen. Zo kunnen we eerder in de markt zijn dan landvakanties en sneller keuzes bieden. We werken momenteel ook weer met de wekelijkse top-10 aanbiedingen waarmee wij onze last minute-capaciteit in de markt zetten, hier wordt altijd volop op geboekt. Dat helpt ons om restcapaciteit op te schonen. De week erna volgt dan een nieuwe top 10. Als het niet nodig is, doen we het liever niet, want we willen niet meer dumpen.”

“Onze schaatssponsoring is een aanvulling op de reeds geplande off- en online marketingactiviteiten. Ik geloof dat het altijd draait om het totaalplaatje van alles wat je doet. Het is niet zo dat je vandaag iets lanceert en morgen extra mensen aan de telefoon nodig hebt voor de boekingen. Het is altijd een samenspel van het creëren van brand/product-awareness en activatie. Zeker in onze branche zijn we nog volop bezig met het vergroten van de cruise awareness. Onze naamsbekendheid is al best goed, maar we willen daarin wel de leider blijven. Die cruise awareness moeten we dus blijven versterken.”







Waarom schaatsen?

“Net als met beurzen en andere activiteiten zoeken we bewust plekken op waar mensen ons niet verwachten. In Nederland zijn er zo’n vier miljoen schaatsfans. Daarom zijn we twee jaar geleden een driejarig partnership aangegaan met de International Skating Union, tot en met de Olympische Spelen. Ons hoofddoel is om consumenten continu te ‘confronteren’ met ons merk in Nederland. Maar we zijn ook zichtbaar in onder andere Canada, US, China en Japan, dat zijn ook belangrijke markten voor Holland America Line. Schaatsen en Holland America Line delen ook een lange Nederlandse traditie. Vorig jaar organiseerden we een media-event aan boord van de Rotterdam voor Team IKO X2O. Volgens sportjournalisten was het de beste ploegpresentatie ooit. We hebben natuurlijk een prachtig theater aan boord, met licht, geluid en een 280 graden-led scherm. De schaatsers waren super enthousiast. Het jaar ervoor stonden ze nog met een beamer in de Jaap Edenhal, nu kregen ze een rondleiding, lunch én zon. Zo is het contact ontstaan met schaatser Joy Beune. In aanloop naar de Olympische Spelen zijn we nu ook haar persoonlijke sponsor geworden. De timing van deze overeenkomst is perfect gebleken aangezien Joy op de wereldkampioenschappen schaatsen in Hamar in maart maar liefst drie gouden medailles heeft gewonnen.”

Nico en Joy Beune.

Er komen geen schaatsbanen op de schepen?

“Nee, nee, nee. Ik denk dat onze schepen zich daar niet echt voor lenen, maar misschien dat we in de toekomst wel gastsprekers uit de schaatswereld aan boord kunnen hebben.”

Ben je zelf een schaatser?

“Ik ben in alle sporten een beginner, van golf, voetbal, schaatsen, skiën tot inline skaten. Als het mooi weer is, skate ik een vaste route van vijftien kilometer rond een meer bij Valkenburg. Zeker dan is het heerlijk om buiten te zijn. Hockeyschaatsen lukt nog wel, maar op Noren durf ik echt niet. En ik weet zeker dat we nog een schaatsclinic met Joy gaan doen, dus dan moet ik eraan geloven.”

Ben je tevreden over het programma Cruise Life?

“Als je naar de kijkcijfers kijkt, zijn we uitermate tevreden. De afleveringen worden ook meerdere keren herhaald. Na vier uitzendingen zaten we al ruim boven de 2,5 tot 3 miljoen kijkers en dan tellen we de herhalingen op Videoland nog niet eens mee. Het is de bedoeling om hiermee door te gaan. Het is leuk om te melden dat wij deze zomer een nieuwe serie gaan opnemen die eind van het jaar te zien zal zijn op RTL4.”

Je bent als Holland America Line uit Rotterdam niet jaloers op Prijsvrij Vakanties die op het shirt van Feyenoord staan?

“We hebben het er wel over gehad, maar voetbal is een heel andere sport. Het past zeker bij ons als volkssport, maar de sponsordeals zijn van een heel andere orde. Schaatsen is veel kostenefficiënter. Met wat we daar nu aan uitgeven, zouden we zeker niet op het shirt van Feyenoord hebben gestaan. Ik ben ook terughoudend met sportsponsoring. Als je flink in sport investeert, moet je vaak het dubbele uitgeven om er echt actief mee aan de slag te gaan. In het schaatsen is de betrokkenheid groot en de aanpak veel informeler, dat heb ik de afgelopen maanden echt gemerkt door de contacten die wij hebben weten te leggen via het schaatsen. We zijn nu in gesprek met een organisatie die goede doelen ondersteunt, om te kijken of we daarin iets samen kunnen doen. Net als in gesprekken met andere sponsoren. Schaatsen staat dicht bij het publiek, en dat is precies wat wij met ons merk willen uitstralen.”

Hoe doet de retail het als het gaat om de boekingen?

“Goed. We werken met de traditionele touroperators en reisagenten, én met alle ZSO-ketens en daar steken we veel energie in. Waar er geboekt wordt, maakt ons niet uit. Iedereen kent Holland America Line inmiddels wel, de drempel om een cruise te verkopen is lager en er is tevens minder angst om een cruise te verkopen. Samen met de hele cruisesector blijven wij inzetten op nog meer educatie. We zijn er nog niet, maar de vraag naar cruises groeit, en we merken dat mond-tot-mondreclame steeds belangrijker wordt. Dat helpt de hele branche vooruit.”

Kijk jij naar de etalages van reisbureaus in de winkelstraten om te zien of er ook cruises worden aangeboden?

“Ik kijk altijd en het verschilt per kantoor. Bij TUI-kantoren zie je vooral hun eigen cruises, maar ik zie met veel plezier veel retailers het cruiseproduct actief promoten in de winkels.”

Hoe kijk je naar de cruises van Corendon? Had je die van Nederland naar Curaçao niet willen doen met Holland America Line?

“We hebben die optie samen besproken, maar voor ons paste het niet in ons schema. Wij varen vanuit Florida en 85% van onze business komt uit de VS. Logistiek was het lastig, en de route leverde niet de beste itineraries op. Maar ik juich het initiatief van Corendon toe. Ze hebben hun eigen hotels, eigen vluchten én een voormalig HAL-schip. Het is goed voor de awareness. De cruisemarkt in Nederland is nog klein en we moeten de vakantieganger aan het cruisen krijgen. Als Corendon daaraan bijdraagt, is dat alleen maar positief. Ik ben er superenthousiast over.”

“We hebben recent samen weer over diverse onderwerpen gesproken. We hanteren een Amerikaanse structuur, maar hebben onze voorwaarden zo veel mogelijk in lijn gebracht met die van ANVR. Ik ben graag een gesprekspartner en vind het fantastisch wat Frank Radstake (directeur ANVR) en zijn team doen. Er komen ook bij de ANVR steeds meer vragen over cruises binnen, dus het is belangrijk om met elkaar het gesprek te blijven voeren, ook al zijn wij geen ANVR-lid.”

Volg je de initiatieven van de Amerikaanse president Donald Trump? Hij wil rederijen meer belasting laten betalen.

“Ik volg het zeker. Wij varen weliswaar onder Nederlandse vlag, maar hebben ons hoofdkantoor in de VS, zijn werkgever, betalen belasting en voldoen aan al onze verplichtingen. Onze schepen varen wereldwijd, en elke haven die we aandoen, profiteert daarvan. Ook in Amerika dragen we bij aan de economie. In Rotterdam levert een aanleg bijvoorbeeld zo’n € 700.000 op en dat geldt eigenlijk voor elke haven, ook die in de USA.”







“We moeten de vakantieganger

aan het cruisen krijgen”







Gaat CLIA weer wat actiever in Nederland worden?

“We hadden in Nederland een eigen CLIA-afdeling voor sales en marketing, gericht op de promotie van cruisen en die bestaat niet meer. Op de ITB heb ik tegen een aantal rederijen gezegd dat het goed zou zijn om eens om de tafel te gaan. Daar stonden ze voor open. Het formele overleg in CLIA-verband van vóór COVID is er niet meer, maar dat sluit informele samenwerking niet uit. De Oktober Cruisemaand leeft nog steeds en de buitenwereld kent dat fenomeen nog. Misschien moeten we kijken hoe we dat op een natuurlijke manier nieuw leven kunnen inblazen. Het initiatief ontstond ooit vanuit de Dutch Cruise Council. In Engeland had je de Longest Cruise Day, in Frankrijk de Cruise Week en wij maakten er een maand van. Als we daar samen opnieuw iets mee doen, hoeft dat niet per se onder het CLIA-label. Gewoon met elkaar de focus leggen op een paar gezamenlijke acties.”

Is de grote doorbraak van cruisen in Nederland al geweest of moet dat nog gaan gebeuren?

“De grote doorbraak moet nog komen. Ik zie veel ontwikkelingen, vooral bij rederijen en cruise-touroperators die goed bezig zijn met het promoten van cruisen.”

Jullie doen er in ieder geval genoeg aan om Nederlanders zich welkom te laten voelen.

“Ja, zo hebben wij de Orange Day met Orange Party en met een Nederlands menu aan boord. We hebben het Grand Dutch Café en willen meer van de Nederlandse identiteit op de schepen terugbrengen. Amerikanen vinden het fantastisch en het maakt ons onderscheidend van andere rederijen.”

Jij blijft voorlopig nog zitten waar je zit?

“Ik blijf zitten ja, absoluut. Er zit nog muziek in deze branche.”

Er is geen cruiseschaamte in Nederland?

“Van cruiseschaamte merken we in de boekingen niets. Ik ga niet zeggen dat er geen cruiseschaamte is. Ik vind het trouwens een rotwoord. Ik denk wel dat er meer vragen over sustainability komen doordat wij vaak onterecht in de negatieve publiciteit zijn terechtgekomen. De cruisesector wordt afgedaan als de grootste vervuilers ter wereld wat ons een negatief imago geeft. Er gebeurt op dit moment veel op het gebied van duurzaamheid in onze sector. Alle rederijen zijn volop bezig met verduurzaming van de schepen, wat ook noodzakelijk is om aan de huidige en toekomstige internationale wetgevingen te voldoen. Net zoals veel andere sectoren, heeft onze sector te maken met een roadmap naar 2030 en 2050. Ik ben van mening dat ook ons de tijd gegund moet worden om deze noodzakelijke omslag te maken en niet als quick wins gezien moeten worden. Maar mensen met cruiseschaamte gaan niet cruisen en dat is hun goed recht, net als dat er mensen zijn die niet vliegen.”

Ik zag iets over biofuel. Is er nog duurzaam nieuws?

“Op 20 april hebben we het seizoen geopend en komt de Nieuw Statendam naar Nederland. De Rotterdam volgt een week later op 26 april en gaat weer op biofuel varen, vooral richting Noorwegen waar strengere regels gelden. Vanaf 31 maart is walstroom officieel in Rotterdam beschikbaar. Al onze schepen zijn voorbereid en beschikken over een stekker en kunnen dus vanaf dit jaar ook in Rotterdam profiteren van walstroom, dus motoren kunnen dan uit. Daarnaast kijken we via data naar voedselverspilling: wat neem je aan boord, wat is het verbruik, wie zijn je gasten, wat is de route? Zo maken we ook op dit gebied stap voor stap verbeteringen.”

Wordt er gemeten hoe er in de verschillende leeftijdscategorieën tegen cruisen en milieu wordt aangekeken?

“Nee, ik heb daar geen cijfers van. We hebben het er wel over gehad om weer zo’n awareness and consideration-studie te doen en over dit onderwerp specifiek vragen op te nemen.”

Denk je dat jongeren er anders in staan dan ouderen?

“Ik weet het niet. Vergeet niet dat ouderen vaak ook veel bezig zijn met omgeving voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik denk dat het in alle leeftijdscategorieën voorkomt. De cruisemarkt in Nederland is op dit moment 120.000 passagiers. Recent onderzoek heeft wederom aangetoond dat 26% van de Nederlanders weleens eens een cruisevakantie zou willen boeken. Er zal ook een gedeelte niet willen cruisen, maar er is dus ook een groot gedeelte dat wel wil cruisen. Net zoals een groot gedeelte blijft vliegen. Ik denk dat iedereen daarin zijn keuzes gaat maken.”

Dit interview komt uit de april-editie van Travelpro. De volledige versie lees je hieronder volledig gratis.