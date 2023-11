Curaçao staat bekend om zijn ongerepte stranden en levendige cultuur, zet zich in voor een duurzame toekomst. Te midden van haar natuurlijke schoonheid evolueert het eiland richting een meer milieubewust tijdperk met de gratis Club17 SDG Curaçao Tracker-app.

Duurzaamheidsinitiatief van Curaçao

Het Avila Beach Hotel ondersteunt met trots dit transformerende initiatief. Als baken van gastvrijheid en duurzaamheid deelt het hotel de visie van een milieubewust Curaçao. Door samen met onder andere Dynaf, Carmabi, MCB Bank, Aqualectra, Limpi, Skenicash, Green Phenix, KLM en TUI lid te worden van Club17 worden gasten en bezoekers geïnspireerd om tijdens hun verblijf op het eiland deel te nemen aan duurzame praktijken. Curaçao heeft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmd om milieubehoud en sociaaleconomische gelijkheid te bevorderen. Deze 17 mondiale doelstellingen omvatten verschillende kritieke gebieden, die allemaal bijdragen aan een duurzame toekomst.

Introductie van Club17 SDG Curacao Tracker-app

De gratis Club17 SDG Curacao Tracker-app biedt realtime inzicht in de SDG-voortgang van Curaçao. Het Avila Beach Hotel is een trotse partner van dit initiatief. Of u nu een lokale of een nieuwsgierige reiziger bent, deze app stelt u in staat milieuvriendelijke initiatieven te verkennen, de SDG-prestaties van Curaçao te volgen en actief deel te nemen aan de duurzaamheidsreis van het eiland.

Belangrijkste kenmerken van Club17 SDG Curacao Tracker-app

Blijf op de hoogte van de voortgang van Curaçao in de richting van alle 17 SDGs, getuige zijn toewijding aan deze mondiale doelstellingen. Oriëntatie: Ontdek lokale milieuvriendelijke projecten verdeeld over de 17 SDG’s. Verken milieuvriendelijke initiatieven en kijk welk project jou het meest aanspreekt om een bijdrage aan te leveren.

neem deel aan gesprekken over de duurzaamheid van Curaçao, deel gedachten met een gelijkgestemde gemeenschap en deel andere milieuvriendelijke projecten die bijdragen aan een van de 17 SDG’s. Doe mee: leer hoe u deelneemt aan lokale projecten en bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Curaçao. Ontdek ook hoe u met Skenicash prijzen kunt winnen en tegelijkertijd kunt bijdragen aan een betere wereld.

leer hoe u deelneemt aan lokale projecten en bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Curaçao. Ontdek ook hoe u met Skenicash en tegelijkertijd kunt bijdragen aan een betere wereld. Blijf op de hoogte: ontvang duurzaamheid gerelateerde updates, nieuws en evenementenmeldingen, zodat u altijd goed geïnformeerd bent.

Sluit u aan bij de Duurzame Beweging

De Club17 nodigt u uit om actief deel te nemen aan de duurzaamheidsreis van Curaçao. Duik in het behoud van de zee, hernieuwbare energie of gemeenschapsontwikkeling; deze app opent deuren voor jou om een verschil te maken. Daarnaast kunt u met Skenicash mooie prijzen winnen.

Door de voortgang van de SDGs te volgen en lokale milieuvriendelijke projecten te verkennen, krijgt u een diepere waardering voor Curaçao’s inzet voor duurzaamheid en wordt u een katalysator voor positieve verandering. Met de Club17 SDG Tracker-app kunt u een cruciale rol spelen, want hiermee kunt u actief vormgeven aan een groener Curaçao.

Sluit u aan en omarm duurzaamheid, SDG voor SDG. Download vandaag nog de Club17 SDG Curacao tracker-app en begin uw reis naar een duurzamere wereld!

Download de gratis app via de via App Store

Download de gratis app via Google Play