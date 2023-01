Curaçao: recordaantal toeristen in 2022

Deel dit artikel

Het Curaçao Tourist Board (CTB) meldt een recordaantal van bijna een half miljoen toeristen die in 2022 op Curaçao verbleven. Over het hele jaar verwelkomde het eiland 489.558 bezoekers, waarvan 237.654 Nederlandse reizigers. Een jaar eerder waren dat er 160.384.

“De Nederlandse markt is heel belangrijk voor Curaçao en heeft voor een groot deel bijgedragen aan het herstel na de pandemie. Dat wordt nu bevestigd met het mooie aantal bezoekers dat we in 2022 hebben mogen ontvangen. Met een groei van maar liefst 48% verblijvende toeristen ten opzichte van 2021, kunnen we spreken van een zeer succesvol jaar. Wij zijn zeer verheugd met deze ontwikkelingen en kijken uit naar verdere groei”, aldus Muryad de Bruin, Director van het Curaçao Tourist Board.

Ook uit andere landen was er sprake van groei. Het hoogste aantal reizigers, na Nederland, kwam uit de Verenigde Staten (93.428 in 2022 ten opzichte van 39.096 in 2021). Colombia eindigde als derde primaire markt, met 28.460 aankomsten in 2022. Het aandeel Europese toeristen was 57%, goed voor 278.468 bezoekers. En Europeanen verblijven het langst op het eiland, met gemiddeld 12,7 nachten

Met de in 2022 bereikte prestaties worden zelfs de bezoekersaantallen van 2015, het meest succesvolle jaar tot nu toe, overtroffen. Het eiland verwelkomde toen 467.538 verblijvende bezoekers. Het doel voor 2023 is om optimaal te blijven samenwerken met alle reispartners en eind dit jaar minimaal een half miljoen toeristen te ontvangen.

Author Arjen Lutgendorff