Om golfliefhebbers in Nederland alles te vertellen over golfen op Curaçao, is het team van het Curaçao Tourist Board regelmatig aanwezig op golfevenementen in Nederland.

Dat doen ze tegenwoordig steeds vaker samen met Curaçaose golf-ambassadeur en meervoudige Olympiër Churandy Martina. Zo was Curaçao Tourist Board met een aantal partners in mei al te vinden op het KLM Open en waren ze eind juni aanwezig bij het Pro-Am Golftoernooi op de Wouwse plantage. De winnaar van dit toernooi vliegt naar het Blue Bay International Pro-Am dat plaatsvindt op 8, 9 en 10 december 2023.

Vakantie

“Het heerlijke klimaat op Curaçao zorgt sowieso voor een ontspannen vakantie. Je kan ervoor kiezen om helemaal niks te doen of van alles te ondernemen. En golfen op een van de drie banen die het eiland rijk is, is voor elke liefhebber een aanrader”, aldus CTB.

Curaçao Golf Pas

Golfliefhebbers hebben de keuze uit twee 18-holes banen: Old Quarry Golf Course, Blue Bay Golf en 9 holes op de Curaçao Golf & Squash Club. Met de Curaçao Golf Pas spelen golfers voor een gereduceerd tarief op alle drie de banen voor de ideale combinatie van natuur en sport.