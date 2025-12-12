Hans Kraay jr. en zijn vrouw Sofie Kraay worden de nieuwe gezichten van D-reizen. Volgens de reisorganisatie staat het stel al jaren symbool voor positiviteit, verbondenheid en aanstekelijke levenslust. “Precies de waarde die passen bij een organisatie die mensen wil inspireren om meer van de wereld te zien.”

Onder het terugkerende campagnethema ‘Met Hansie op vakantie’ nodigen Hans en Sofie iedereen uit om mee te dromen én mee te reizen.

De reisorganisatie laat weten dat Hans bekendstaat om zijn scherpte, humor en oprechte betrokkenheid. Zijn plezier in zijn werk en zijn vermogen om met iedereen echt contact te maken, hebben hem geliefd gemaakt bij sporters, supporters en kijkers. Achter zijn uitgesproken karakter schuilt een warm en eerlijk mens dat samen met Sofie een herkenbaar en liefdevol duo vormt. Hun openheid en enthousiasme sluiten naadloos aan bij waar D-reizen voor staat: reizen brengt mensen dichter bij elkaar.

De reis begint in Nederland

De campagne trapt af midden in het koude, regenachtige Nederland. Terwijl de dagen kort zijn en het verlangen naar zon groeit, nemen Hans en Sofie kijkers mee naar het moment waarop elke vakantie begint: samen plannen maken en boeken in een van de D-reizen winkels. De wintercommercial laat zien hoe de voorpret ontstaat en vormt de aftrap van de serie ‘Met Hansie op vakantie’, ondersteund door Douwe Bob’s vertolking van What the World Needs Now. Een muzikaal eerbetoon aan wat de wereld volgens D-reizen en het duo goed kan gebruiken: aandacht, warmte en liefde.

Opmaat naar Zuid-Afrika

De wintercommercial is het startpunt voor een serie verhalen. Begin 2026 verschijnt het vervolg van ‘Met Hansie op vakantie’, waarin Hans en Sofie daadwerkelijk de wereld intrekken. De eerste bestemming is Zuid-Afrika. In deze nieuwe commercial laten zij zien hoe de D-reizen slogan: ‘Live Your Dreams’ tot leven komt in een omgeving vol ruimte, natuur en ontmoeting. Tussen de uitgestrekte savannes, het prachtige zonlicht en het ritme van de wilde dieren wordt voelbaar wat reizen kan betekenen. Het verruimt je blik, brengt mensen dichter bij elkaar en laat indrukken achter die je een leven lang meedraagt.

Hans Kraay jr.: “Reizen houdt ons dicht bij elkaar. Het laat ons steeds opnieuw ontdekken wat we samen mooi vinden. Het voelt bijzonder om dat gevoel met heel Nederland te mogen delen.” Sofie Kraay voegt daaraan toe: “Wat de wereld nodig heeft, is niet méér spullen, maar meer aandacht. Meer warmte. Meer liefde. Dat sluit prachtig aan bij wat D-reizen wil laten zien.”

Marc van Deursen (CEO D-reizen): “Met Hans en Sofie kiezen we bewust voor twee mensen die staan voor echtheid, plezier en verbinding. Zij laten zien wat reizen kan doen: het brengt je dichter bij elkaar en vult je wereld met nieuwe energie. In aanloop naar ons jubileumjaar wilden we een campagne maken die dichtbij mensen staat én laat zien waarom D-reizen al generaties lang een vertrouwde gids is voor reizend Nederland.”

Jubileumjaar 2026

In 2026 viert D-reizen zijn 60-jarig bestaan. In dit jubileumjaar benadrukt het bedrijf opnieuw zijn positie als een van de meest bekende en vertrouwde reisorganisaties van Nederland. Al generaties lang kiezen reizigers voor D-reizen vanwege de zekerheid, het onafhankelijke advies en de hoge kwaliteit die het merk onderscheidt.

De nieuwe campagne is vanaf zondag 14 december online te zien op het eigen YouTube kanaal en via de socials van D-reizen. Diezelfde dag vindt ook de tv première plaats op ESPN rondom de wedstrijd Ajax – Feyenoord. De Zuid-Afrika commercial volgt begin 2026