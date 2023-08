Scandinavië wordt nog steeds geplaagd door (de nasleep van) Storm Hans. Vandaag is een dam bij een energiecentrale in Noorwegen doorgebroken.

Op deze website zijn op het moment van schrijven live beelden te zien van de situatie bij de dam.

De storm is op zijn retour, maar de schade is immens, met ondergelopen gebieden, uitgeschakelde elektriciteitsmasten en honderden onbegaanbare (spoor)wegen, zo meldt Weeronline. In de reisadviezen voor Noorwegen, Zweden en Denemarken wordt niks geschreven over de storm.

Overstromingen en aardverschuivingen

In delen van Noorwegen, met name in de oostelijke regio, kampen bewoners met ernstige wateroverlast en aardverschuivingen. Ruim 2000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. In de zwaar getroffen regio Innlandet spreekt de burgemeester van “een crisissituatie van nationale dimensies”. Hulpdiensten hebben moeite om geïsoleerde mensen te bereiken door de vele ondergelopen wegen. In Aurlandsdalen is een 72-jarige vrouw omgekomen nadat zij in een rivier was gevallen.

zweden

Ook Zweden heeft zwaar te lijden gehad. Het populaire skioord Åre staat onder water en maandag ontspoorde er nog een passagierstrein door de storm, waarbij drie gewonden vielen.

Regen en wind

Hoewel Hans in kracht is afgenomen, is er nog steeds regen en wind in grote delen van Zweden en Noorwegen. In totaal kan er nog 10 tot 30 millimeter regen vallen, waarbij de meeste regen voor de westkust van Noorwegen bestemd is. Daar blijft de wind ook woensdag stevig doorwaaien, soms zelfs tot stormachtige wind. Donderdag verloopt droog in de meeste plaatsen in Noorwegen, terwijl in het oosten van Zweden nog wat regen verwacht wordt.

Herstelwerkzaamheden

Storm Hans heeft een spoor van verwoesting achtergelaten en de herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk weken, zo niet maanden duren. De getroffen landen staan voor een enorme uitdaging om de beschadigde infrastructuur te herstellen en de veiligheid van hun burgers te waarborgen.